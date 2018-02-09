更新版 1-《独家新闻》蚂蚁金服计划股权融资，估值或达1,000亿美元--消息

(新增更多细节)

* 计划通过发行新股筹资高达50亿美元

* 预计将在未来几个月启动新股集资

* 筹资将令蚂蚁金服朝IPO更靠近一步

路透香港2月9日 - 了解情况的人士告诉路透，中国蚂蚁金服计划以新股筹资高达50亿美元，对蚂蚁金服的估值可能超过1,000亿美元。

这一轮融资将为蚂蚁金服确立更新的估值，朝外界所期待的首次公开发行(IPO)更靠近一步。电商企业阿里巴巴目前持有蚂蚁金服三分之一的权益。

在2016年进行的上一轮融资，对蚂蚁金服估值约为600亿美元。消息人士表示，新一轮融资应该会以800-1,000亿美元的估值展开。

他们补充说，蚂蚁金服目前正在洽谈为这次融资聘用顾问，融资预计将在未来几个月启动。

蚂蚁金服对融资计划不予置评。所有消息人士都要求匿名，因事涉敏感。

消息人士称，尽管IPO的时间表尚未出炉，挂牌上市地点也还没选定，但蚂蚁金服的计划被视为一轮pre-IPO融资。愈来愈多热门中国企业在上市挂牌前进行一轮融资，藉此确立估值并扩展投资者基础。

目前尚不清楚蚂蚁金服计划如何运用这笔新资金。

融资的实际时间表与规模仍取决于投资者的反馈。在此之前，多家中国科技企业已在国内及境外掀起一波融资热潮，以寻求在国内外扩张。(完) (编译 陈宗琦；审校 蔡美珍)