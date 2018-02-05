更新版 1-东北亚情势：朝鲜高官将参加冬奥开幕式，朝韩对话预期上升

(新增韩国总统府发言人评论，朝鲜艺术团访韩。)

* 朝鲜名义国家元首将参加冬奥会开幕式

* 是迄今访韩的朝鲜最高级官员

* 关于访问期间举行高级别对话的预期上升

* 美国副总统彭斯和日本首相安倍晋三也将参加开幕式

* 根据制裁豁免，朝鲜艺术团将进行表演

路透首尔2月5日 - 韩国官员周一称，朝鲜(北韩)名义上的国家元首本周将对韩国进行史无前例的访问。外界对于朝韩在冬奥会期间举行高级别对话的预期上升。

朝鲜中央通讯社周一证实，朝鲜最高人民会议常任委员会委员长金永南周五将参加平昌冬奥会开幕式。

韩国统一部周日称，金永南将率领由22人组成的代表团对韩国进行为期三天的访问，代表团料将于周五抵达韩国。

韩国希望在2月9-25日冬奥会期间能进行高级别对话，不仅是朝韩之间，而且也包括朝鲜与美国之间。

青瓦台称，金永南的到访将为两国高层对话创造“各种机会”。金永南是1953年朝鲜战争休战以来访韩的最高级别朝鲜官员。

“(金永南的到访)显示了朝鲜改善朝韩关系的决心、平昌冬奥会的成功，以及朝方真诚、认真的态度，”青瓦台发言人Kim Eui-kyeom周一在记者会上表示。

美国副总统彭斯、日本首相安倍晋三和其他国家领导人也将出席平昌冬奥会开幕式。

朝鲜艺术团也可能乘船抵达韩国在冬奥会期间演出，免于双边制裁。该艺术团定于周四在平昌附近的江陵，以及周日在首尔进行演出。(完) (编译 王丽鑫/刘秀红；审校 张涛/屈桂娟)