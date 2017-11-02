更新版 1-中国汇市：人民币早盘劲升至半个月新高，因美指调整和结汇需求较旺

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* 人民币早盘随中间价大涨至半个月新高后缩减涨幅

* 美指调整加上存量结汇推高人民币

* 外部环境不确定性较大，汇率维持较高弹性是常态

* 企业合理避险值得重视

路透上海11月2日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价大涨至半个月新高后缩减涨幅，因盘初美元指数转为下跌及月初存量结汇需求较旺。交易员表示，部分机构止盈离场，加剧人民币反弹；另外监管层基本退出常态式干预，汇率维持较高弹性亦是常态，合理避险值得重视。

他们并表示，隔夜美联储利率决议并无意外，下任美联储人选也基本明朗，接下来仍有一系列关键事件影响，包括美国税改方案公布，非农数据，下周还有美国总统特朗普下周访华，这些均可能对人民币汇率波动造成较大影响。

“美联储主席人选基本上是Powell，市场已经price in，估计美元下跌幅度也不会太大，这周人民币仍有继续走升空间，估计能到6.56，”一中资行交易员称，“做多人民币没人管的，但也涨不了几天，到月中购汇又要来了。”

另一中资行交易员也指出，人民币在引领非美货币，而鲍威尔可能当选以及特朗普即将访华起码能影响做多人民币情绪。

北京时间11:18，人民币兑美元即期报6.6004元，盘中最高触及6.5827元的半个月新高，上日收报6.6161元，夜盘终报6.602元。今日人民币兑美元中间价报6.6196元，上日为6.63元。人民币兑美元即期成交额为100.7亿美元，上日半日为149.19亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆从三个半月高位回落，在美国公布税改案之前下滑。税改案公布时间推迟了一天。

美联储周三维持利率不变，称美国经济成长稳健，就业市场不断增强，与此同时，联储淡化近期侵袭美国的飓风给经济造成的影响，暗示联储12月再度升息在望。。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.7535元，上日尾盘为6.7635元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.6元，与在岸即期价差倒挂4点，盘中最高触及6.5860元的半个月新高，上一交易日尾盘报6.6079元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.596，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.6867、5.7906和8.7613。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)