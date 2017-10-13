更新版 1-中韩金融：两国将规模560亿美元的双边货币互换协议再延长三年

(新增背景和分析师评论)

* 韩国和中国规模为560亿美元的货币互换协议将再延长三年

* 该决定暗示两国紧张关系缓和

路透首尔10月13日 - 韩国周五表示，韩方和中国已同意延长两国央行间的双边货币互换协议，该决定暗示韩国与中国围绕安全问题的外交紧张关系有所缓和。

据韩国企划财政部和韩国央行称，中韩两国规模560亿美元的货币互换协议将再延长三年。该协议原本于周二到期。

韩国央行的一位官员周五告诉路透，新协议在周二旧协议到期前达成，从周三开始生效。

一些投资者此前臆测，由于韩国决定部署萨德反导系统而导致两国政治关系紧张，两国可能不会在截止日期之前续签货币互换协议。

分析师表示，中国同意延长这项协议，表明两国之间的关系正在缓和。

Eugene Investment & Securities的分析师Lee Sang-jae表示，中国决定延长货币互换协议，显示中国政府不会与韩国断绝关系，即使中国在较长时间内因萨德问题指责韩国。

“这显示中国可能不会把目前的抵制行动扩展至对韩国的经济政策。关系仍然会紧张，但他们同意延长协议对韩国来说是好消息，”Lee表示。(完) (编译 汪红英/张涛；审校 戴素萍/艾茂林)