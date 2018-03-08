更新版 1-加拿大央行：一如预期维持利率不变，称因贸易不确定性

(新增市场反应与分析师评论)

路透渥太华3月7日 - 加拿大央行周三一如预期维持利率不变，表示贸易政策已成为一个”重要且不断加剧的不确定性来源”，其温和的措辞打压加元，并导致未来升息的预期下滑。

央行沿用了1月声明中的关键措辞，称尽管可能有理由进一步升息，但可能需要在一段时间内继续保持货币政策宽松度，以使经济保持在接近趋势增长率的水平运行，使通胀保持在目标水平，并承诺，在考虑未来利率决定时将谨慎行事。

“这符合对温和声明的普遍预期。在我看来，加拿大央行似乎试着在找出所有可能的理由来拖延进一步升息，”Laurentian Bank首席分析师表示。

自去年7月以来，加拿大央行已升息三次，不过金融市场目前预期该央行最快要等到7月才会再度升息。

加拿大央行的温和语调拖累加元下挫，盘旋于2017年7月来最弱水平附近。加元已因美国的贸易战威胁而走贬。

央行承认美国政策决定造成的双重影响，称美国政府新的支出和减税举措预计将提振今明两年该国的经济成长。

“不过，对于全球和加拿大经济前景而言，贸易政策的发展已成为重要且不断加剧的不确定性来源，”央行表示。

美国总统特朗普上周表示，他将对进口钢铝课征关税，之后又称，如果加拿大在北美自由贸易协定(NAFTA)重新磋商中若同意美国的条件，可能得到更好的待遇。加拿大希望能得到关税豁免。NAFTA涉及到美国、加拿大和墨西哥。

对贸易的干扰将冲击加拿大出口导向经济，造成加拿大央行难以继续升息，即使通胀压力正开始升高。

至于加拿大不稳定的房市，加拿大央行表示，2017年底的强劲数据以及今年较疲弱的数据，表明一些需求提前至新抵押规定上路前。新规将使一些买家更难取得融资，因此需要更多时间来评估该变动的发展。

“该声明稿大致没有意外，也没有给人进一步升息的急迫感， 似乎符合我们的看法，即央行在下半年前将按兵不动，”BMO Capital Markets首席分析师Doug Porter在给客户的报告中表示。(完) (编译 陈宗琦/戴素萍 审校 王丽鑫/李婷仪)