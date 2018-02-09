更新版 1-加股业绩：汤森路透第四季获利胜过预期，但营收不及预估

(新增分析师评论和股价)

路透2月8日 - 汤森路透第四季获利超过华尔街预期，得益于控制成本，但营收略低于预期。

汤森路透第四季营收增长3%至29.4亿美元，这是公司宣布把旗下一个部门的多数股权出售给黑石集团以来发布的首个财报。

公司第四季净利为5.91亿美元，每股盈余为0.81美元，上年同期分别为22.4亿美元及3.03美元。

经特殊项目调整后每股盈余为0.60美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师的平均预测为每股盈余0.58美元，营收为29.5亿美元。

汤森路透周四在纽约证交所股价收低2.47%，报39.56美元，在多伦多交易所挂牌的股价则收跌2.02%。

RBC Capital Markets的分析师Drew McReynolds说，虽然市场剧烈震荡，加上该公司因出售其金融及风险部门(F&R)而导致的“消化期”，但他预计汤森路透股价“将可在40-50美元区间低端寻获强劲支撑。”

汤森路透旗下最大部门F&R的季度净营收录得增长。

该部门季度营收在扣除汇率影响后为增长1%至15.5亿美元。根据与黑石集团的交易协议，汤森路透将保有F&R的45%股权。

扣除汇率的影响，第四季法务业务营收为8.81亿美元，增长1%；税务及会计部门营收4.43亿美元，增长了6%。路透新闻的季度营收为7,500万美元，下滑5%。(完) (编译 侯雪苹/李婷仪 审校 龚芳/张涛)