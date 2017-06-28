更新版 1-台湾债市：10年券殖利率早盘强劲弹升，因欧央行料缩减刺激举措

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路透台北6月28日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周三早盘大幅弹升，一度最高弹升近5基点。交易员表示，因欧洲央行称将开启调整宽松政策，促使美国10年指标债殖利率弹高，带动10年券殖利率止跌反弹，短线观察重点在美债殖利率走势。

他们指出台债早盘在多单大举出场带动下，10年券殖利率大幅弹升；但目前美债殖利率仍在2.20%附近，料在未越过2.25%之前，仍是偏多操作。

〞大家怕啊，现在只要市场有什么风吹草动，大家就先砍了再说，这种气氛还是不要随便做空。〞一大型银行交易员说，〞反正上来就买一点，下去就卖一卖，也不知道这波会弹到哪里。〞

他们表示，近来台债殖利率波动幅度非常大，但不论是基本面或筹码面仍属偏多，短线虽受美债殖利率弹高而走扬，但料10年券殖利率弹至1.08%附近就会吸引投资盘进场，殖利率弹幅应不大。

而在五年券方面，今天五年券106/5R期第一天发行前交易，殖利率顺势往上拉抬，最高弹至0.7550%，但交投偏冷，成交量不大。

美国指标10年期公债价格下跌18/32，收益率从周一尾盘2.14 %升至2.20%。

本地时间10:26，10年券106/4殖利率涨3.90基点至1.0525%，成交119.0亿台币；稍早最高涨近5基点至1.0625%。五年券106/5R发行前交易殖利率在0.7500%，区间在0.75-0.755%，成交2.5亿台币；台股加权指数则跌1.10%。

交易员预估，今天10年公债106/4殖利率交易区间估在1.03-1.08%；而五年券106/5R期发行前交易殖利率交易区在0.74-0.77%。

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（完） (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)