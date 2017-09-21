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更新版 1-台湾汇市：台币兑美元爆量收贬创近一个月低位，央行未调利率影响中性
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#亚洲
2017年9月21日 / 早上8点43分 / 1 个月前

更新版 1-台湾汇市：台币兑美元爆量收贬创近一个月低位，央行未调利率影响中性

2 分钟阅读

 (新增第二段市场人士评论)
    * 美联储会议过后，台币爆量收贬创近月低位
    * 央行一如预期维持利率，影响中性
    * 外资卖股且汇出，午后力道略有加重
    * 明日台币兑美元主要区间料在30.150-30.300

    路透台北9月21日 - 台币兑美元周四爆量收小贬，创近一个月低位。交易员表示，美联储会议过
后国际美元走强，外资卖台股且汇出，午后力道加重，台币贬幅较明显且爆近期大量。至于今日稍晚央行一如
预期维持利率，对明日的汇市影响中性。
 
     汇银人士表示，周四央行理监事会〞维持老样子〞，不升息，预估对明日的汇市影响将中性；因为央行
没有意外的举措和言论，因此汇市预料将反应平淡。
      
    汇银人士表示，美联储会议过后市场对12月升息的预期明显提高，这拉抬了国际美元升势，包括韩元KRW
=KFTC等亚币走跌，且外资在台股多以卖超居多，汇出力道稍重。
    
    台币收盘报30.208，其前低在8月25日收在30.250。
    
    〞最近美元天天被成打落水狗，今天势头反转了。〞一位小型民营商银交易员说。
    
    总计今日台北加上元太外汇的成交量两者为16.08亿美元，较上日的11.04亿美元增加46%。
   
    美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三维持利率不变，但仍预计年底前再升息一次，尽管近期通胀数据疲
弱。美联储会后发布的最新经济预估显示，16名委员中有11名预计到2017年底，指标联邦基金利率在1.25-1.5
0%区间是“合适”水平。
    
    
    **国际美元料向30.400靠拢**
    
    也有本地民营银行交易员指出，原本台币近期波动都很小，但今天波动较大，且是较明显收贬。目前看来
美元有重拾强劲的态势，不排除短线可能续向30.400靠拢。
    
    他们认为，外资美元买盘略重，后续动向值得关注。只不过，时近10月，美国财政部半年一度的报告又要
出炉，估计央行将不会逆势干预市场，买美元动作料不致太大，而另一方面又有出口商的美元卖压，缓贬的可
能性还是高于急贬。
    
    台湾股市周四从逾三周低位反弹，中止此前连两日收跌。至于外资及陆资在台股52.06亿台
币，连三个交易日卖超共151.23亿台币；   
     
    韩元兑美元报1,132.7，上日收在1,128.3。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩小
；目前一个月美元/台币远汇报30.138/30.198，上日收在30.114。
     
    交易员预估，明日台币兑美元主要区间料在30.150-30.300。    
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.208    30.132  30.153-30.225   30.167    11.70       6.79
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.208    30.130  30.153-30.210   30.153     4.38       4.25
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(ND        最新报价               上日现货收盘时水准
 F)                                            
                                               
 美元/台币一个月期          -0.080/-0.060              -0.100/-0.090
 美元/台币六个月期          -0.330/-0.300              -0.385/-0.355
        
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 曾祥进/林高丽)

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