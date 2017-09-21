更新版 1-台湾汇市：台币兑美元爆量收贬创近一个月低位，央行未调利率影响中性

(新增第二段市场人士评论) * 美联储会议过后，台币爆量收贬创近月低位 * 央行一如预期维持利率，影响中性 * 外资卖股且汇出，午后力道略有加重 * 明日台币兑美元主要区间料在30.150-30.300 路透台北9月21日 - 台币兑美元周四爆量收小贬，创近一个月低位。交易员表示，美联储会议过 后国际美元走强，外资卖台股且汇出，午后力道加重，台币贬幅较明显且爆近期大量。至于今日稍晚央行一如 预期维持利率，对明日的汇市影响中性。 汇银人士表示，周四央行理监事会〞维持老样子〞，不升息，预估对明日的汇市影响将中性；因为央行 没有意外的举措和言论，因此汇市预料将反应平淡。 汇银人士表示，美联储会议过后市场对12月升息的预期明显提高，这拉抬了国际美元升势，包括韩元KRW =KFTC等亚币走跌，且外资在台股多以卖超居多，汇出力道稍重。 台币收盘报30.208，其前低在8月25日收在30.250。 〞最近美元天天被成打落水狗，今天势头反转了。〞一位小型民营商银交易员说。 总计今日台北加上元太外汇的成交量两者为16.08亿美元，较上日的11.04亿美元增加46%。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三维持利率不变，但仍预计年底前再升息一次，尽管近期通胀数据疲 弱。美联储会后发布的最新经济预估显示，16名委员中有11名预计到2017年底，指标联邦基金利率在1.25-1.5 0%区间是“合适”水平。 **国际美元料向30.400靠拢** 也有本地民营银行交易员指出，原本台币近期波动都很小，但今天波动较大，且是较明显收贬。目前看来 美元有重拾强劲的态势，不排除短线可能续向30.400靠拢。 他们认为，外资美元买盘略重，后续动向值得关注。只不过，时近10月，美国财政部半年一度的报告又要 出炉，估计央行将不会逆势干预市场，买美元动作料不致太大，而另一方面又有出口商的美元卖压，缓贬的可 能性还是高于急贬。 台湾股市周四从逾三周低位反弹，中止此前连两日收跌。至于外资及陆资在台股52.06亿台 币，连三个交易日卖超共151.23亿台币； 韩元兑美元报1,132.7，上日收在1,128.3。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩小 ；目前一个月美元/台币远汇报30.138/30.198，上日收在30.114。 交易员预估，明日台币兑美元主要区间料在30.150-30.300。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.208 30.132 30.153-30.225 30.167 11.70 6.79 司 元太外汇经纪公 30.208 30.130 30.153-30.210 30.153 4.38 4.25 司 无本金交割远期外汇(ND 最新报价 上日现货收盘时水准 F) 美元/台币一个月期 -0.080/-0.060 -0.100/-0.090 美元/台币六个月期 -0.330/-0.300 -0.385/-0.355 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 曾祥进/林高丽)