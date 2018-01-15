FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
更新版 1-台湾股市：连两日收扬创逾27年九个月新高，外资回头加码台股
频道
专题
德国社民党领袖呼吁党内成员支持与默克尔组建大联合政府
深度分析
德国社民党领袖呼吁党内成员支持与默克尔组建大联合政府
独家：美国议员敦促AT&T切断与中国华为的所有商业联系--消息
时事要闻
独家：美国议员敦促AT&T切断与中国华为的所有商业联系--消息
中国央行官员称需终止虚拟货币集中化交易--消息人士
中国财经
中国央行官员称需终止虚拟货币集中化交易--消息人士
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
January 15, 2018 / 6:42 AM / a day ago

更新版 1-台湾股市：连两日收扬创逾27年九个月新高，外资回头加码台股

1 分钟阅读

(新增更多细节及评论)

路透台北1月15日 - 台湾股市周一收盘连两日走扬，跟随亚股走强，并创逾27年九个月新高。分析师称，外资回头加码台股，且市场寄望本周四台积电的投资人说明会能带动首季的乐观气氛，股市再创波段高位。

台湾加权股价指数收涨0.66%，至10,956.31点；台股收盘前高为1990年4月3日的11,119点。今日成交初值为1,251.92亿台币，上交易日修正后为1,280.03亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪指出，亚股攀高主要由美股带动，目前全球股市气氛乐观，估计未来趋势偏多，目前所有均线呈现多头排列，短期内台股仍有攻高的机会。

〞只不过今天的量能有点不够，KD指标背离，有可能要整理一下。〞他说。

凯基投分析师张明祥则表示，基本面来看，半导体和塑化族群首季都有向上的趋势。其中，半导体以台积电为首，目前各方上修了台积电首季营收，由季减7-9%上修为季减0-3%，带动了半导体及其下的封测族群。

〞第二是塑化，油价走高带动了它。〞他说。

布兰特原油价格周一涨至每桶70美元，受石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯牵头的减产行动支撑，尽管美国和加拿大钻油活动升温预示北美未来产出增加。

张明祥并提到，有别于先前只买电子族群股，近期外商资场加码金融和传统产业股，此外亚币表现也同样强劲，助涨股市。

本地时间13:51，亚洲主要股市大多走升，MSCI亚太明晟指数涨0.69%。

分析师预估，明日台股指数交易区间料在10,900-11,000点。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below