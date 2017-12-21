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更新版 1-台湾货币市场：短率持稳，大型银行开放跨月资金拆解纾解需求
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December 21, 2017 / 10:21 AM / 4 days ago

更新版 1-台湾货币市场：短率持稳，大型银行开放跨月资金拆解纾解需求

3 分钟阅读

 (新增第二、三段央行理监事会后评论，及拆款和央行公开市场操作等数字)
    * 资金维稳，跨年短率依旧不变
    * 大型银行稳定供给纾解各方需求
    * 短票利率也持稳
    * RP利率持稳区间

     记者 高洁如
    路透台北12月21日 - 台湾银行间跨年短率周四大致持稳不变。资金调度人士指出，年
底日近银行间拆款需求虽然升高，惟大型商银开放跨月资金拆借，纾解各方需求。
    
    至于今日央行召开利率决策会议，一致决议利连六季不变。
    
    一家公股银行交易员表示，央行的立场和做法和市场的想法差不多，但下周是年底最末
一周，资金稳中偏向紧俏，且跨年情势各方态度保守，预料下周的资金情势亦是稳中偏紧，
利率不排除有略微走高的可能，不过幅度不致太大。
    
    汇银人士指出，大型银行在资金偏少下，近期缓步调高拆款利率，各方也能接受。近期
外资略有汇入，部分外商银有多余资金，不过外商多只拆借月内拆款。
    
    至于下周是今年最后一周交易，预料保守心态仍主导市场，下周只会紧不会松，利率可
能持稳目前偏高水位。
        
    〞我可能再保守一点，分行客户很难捉摸，他们年底要用钱会汇走，〞一家偏大型公股
银行交易员表示。
    
    另外一家小银行交易员说，资金虽有缺，但不向外商银借入，因年底限制多，怕届时找
不到补足资金的对象。〞外商不跨月谁敢继续玩？！除非你敢赌，〞她说。
    
    也有交易员表示，外商银就算隔夜、短天期拆款拆不出去，周五也可循央行例行开出的
七天期定存单市场管道，资金也不致过滥。
    
 本地时间18:14                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.988                     29.990    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,488.97                   10,504.52    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.176%                    0.179%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.175-0.300%              0.178-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.380%              0.179-0.380%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.440%              0.210-0.440%
   --三周拆款利率区间           0.350-0.440%              0.330-0.430%
      
    **短票利率也持稳**
    
    短票方面，票券商交易员称，本周的调度需求比下周大得多，因已提早避开年底的资金
缺口，票券商本周资金需求攀抵高峰。不过银行大多保守因应下周的跨年资金情势，因此票
券商仍积极由各管道寻求资金。
    
    一家大型票券商交易主管表示，比起去年的紧张情势，目前偏宽松的情况，利率仅微攀
高1基点左右，已属相对平静。
    
    〞明天过了，就海阔天空啦!〞另外一位票券商交易员说。

    今日30天自保短票的成交利率在0.40-0.425%，大致持平上日。
 
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.414%，区间在0.38-0.44%，
成交97.21亿台币；前日加权平均利率0.406%，区间在0.30-0.425%，成交60.09亿。 
    
    台湾央行周四发行6,856.5亿台币定存单，较今日到期定存单金额7,201.5亿台币，发行
余额减345亿台币。

    拆款中心资料显示，周四银行超额准备413亿台币，累计超额准备7,508亿台币、
加计前期1%的超额准备7,458亿台币。  
          
            
    **RP利率仍持稳**

    债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员称，资金缺口普遍不高，投信和银行资金有多
有缺，虽有被解钱，但若要补缺口倒也不难。尽管月底已近，但资金情势维稳下利率仍能持
平。
 
    〞资金算多，因为几年前都是12月初就变紧了。〞一位大型证券商交易员说。
    
    他们也表示，下周就是2017年的最后一周交易，因跨年的钱仍然偏少，因此预估下周资
金紧俏的情况将会更明显。
    
    〞今天投信有进有出，整体还是偏多，〞一位大票券商交易员说。
    
    今日证券商与金融机构成交债券利率大致没变，年内公债RP利率主要在0.30-0.31%；公
司债RP利率在0.40-0.42%；跨年公债RP利率主要在0.31-0.33%，公司债在0.42-0.43%。 

    大型票券商与金融机构承作RP利率同样变化不大，极短天期利率在0.23-0.28%；公债RP
月内利率在0.27-0.30%，跨年在0.28-0.32%；公司债方面，月内利率在0.28-0.30%，跨年主
要在0.32-0.33%。(完)  

 (审校 乔艳红/曾祥进)

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