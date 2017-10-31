更新版 1-新西兰数据：第三季失业率创近九年低位，但或不会改变央行中性立场

(新增数据对央行的影响及分析师评论)

* 第三季失业率降至4.6%

* 失业率为2008年第四季来最低

* 数据强劲，但不太可能使新西兰央行改变中性立场--分析师

路透惠灵顿11月1日 - 新西兰第三季失业率降至近九年低位，但其强劲的表现却不太可能改变央行维持利率在纪录低位的决心。

第三季失业率从上季的4.8%降至4.6%，为2008年第四季以来最低，亦低于分析师预估的4.7%。

受该数据提振，新西兰元兑美元从数据公布前的约0.6852美元升至0.6896美元。

新一届由工党领导的政府表示，计划对央行法案进行评估和改革，可能在原有的“通胀”之外再加入“就业”作为央行政策的两个目标。这样一来，失业率料将受到更多关注。

第三季就业增长2.2%，第二季为下滑0.1%。

但分析师警告称，乐观的数据不太可能改变新西兰央行的立场。该央 行将于11月9日召开政策会议。

凯投宏观澳新首席分析师Paul Dales表示：“这些数据的表现可能略 好于新西兰央行的预期，但下周央行料仍将维持利率不变，并继续表示加 息还很遥远。”

该央行之前表示，为提振通胀，在2020年之前都将会把指标利率维持 在1.75%的纪录低点不变。

第三季薪资环比增长0.7%，同比增长1.9%，增幅创三年高点，但主要 是因为一项政府规定提高了护理和支持性工种的薪资。

劳动参与率从前一季的70%升至71.1%。(完) (编译 许娜/王灿；审校 李爽/郑茵)