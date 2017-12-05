更新版 1-新西兰经济：央行对低通胀“更具弹性”，可能仍需宽松政策

* 新西兰对通胀目标已更具弹性--代理总裁斯宾塞

* 这意谓着近期不太可能降息，但仍维持宽松倾向

* 受斯宾塞谈话带动，新西兰元走升

路透惠灵顿12月5日 - 新西兰央行代理总裁斯宾塞(Grant Spencer)周二表示，在努力应对全球物价低成长之际，该行对通胀目标已采取较具弹性的作法；斯宾塞的谈话引发新西兰元走扬。

斯宾塞在一场演说中表示，与过去相较之下，因进口物价持续偏低，如今货币政策对通胀所起到的杠杆作用较低，这也是该行抗拒进一步降息压力的一大原因。

“国内定价行为的改变，使得我们对弹性通胀目标的作法变得更具弹性，”斯宾塞在公布于央行网站的演讲内容中指出。

“在追求我们的长期物价稳定的目标方面，相对更多地考量到产出、就业与金融稳定等方面，”他补充道。

受斯宾塞的谈话影响，新西兰元从0.6866美元附近，跳升至0.6902。

“他现在所说的是，他们意识到通胀在进口方面物价持续疲弱，不过他们并不急着降息...这让新西兰元得到提振，”西太平洋银行资深分析师Satish Ranchhod表示。

但斯宾塞警示称，如果非贸易品通胀率未如央行11月货币政策声明预期的那样，从2018年末开始回升，那么该央行将不得不考虑进一步放松货币政策。

“如果没有出现这种反应，那我们将不得不考虑进一步放松政策，以产生额外的内需压力，尤其是在全球通胀如我们预期那样维持在低位的情况下，”他说道。

新西兰央行已连续七次会议维持利率在1.75%不变，并预计2019年中期之前利率一直持平，以对抗全球通胀低迷以及经济放缓的情况。

斯宾塞还强调，新西兰央行已经在关注就业等因素；这是该国新政府希望看到的一个转变。

新西兰政府11月启动了对央行任务的评估审议，将其任务范围扩大至仅仅实现通胀目标之外。政府计划在2018年初向议会提交议案，将这些新变化付诸实施。(完) (编译 陈宗琦/王琛；审校 龚芳/刘秀红)