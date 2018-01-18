更新版 1-日本个股：东芝达成协议出售西屋权益，资本基础料因此增加37亿美元

(新增更多细节和股价反应)

* 东芝将把在西屋电气的权益售给由Baupost Group牵头的团体

* 东芝预计这将使得资本基础提高37亿美元

* 东芝将把所持西屋电气股权售予Brookfield

* 这些交易将有助于重建东芝财务，避免其被摘牌

路透东京1月18日 - 日本东芝周四称已达成协议，将把其在已破产的核电部门西屋电气的权益出售；此举将使该公司少得可怜的资本基础增加37亿美元。

东芝还同意将其持有的西屋电气相关股权转移给加拿大Brookfield Business Partners 。后者本月稍早同意以46亿美元购买该部门，资金将用于偿还西屋电气的债务。

这些交易将在3月东芝当前会计年度结束之前，在一定程度上为西屋电气走出破产扫清障碍，同时也将使东芝解决资产净值恐沦为负值的问题，并避免被东京证券交易所(TSE)摘牌。

东芝在声明中称，将把在西屋电气的权益出售给由Baupost Group牵头的一个对冲基金团体，而这笔交易将可为东芝资产负债表贡献约4,100亿日圆(36.8亿美元)。

这笔交易是将会使这个对冲基金团体成为西屋最大债权人，协助减少与多位债权人之间的争执，这些争执威胁延迟解决破产问题；今日稍早路透率先披露此项交易。

这个以Baupost为首的团体已经从Scana Corp买进总值超过22亿美元的权益；Scana Corp是一家位于南卡罗来纳州的公用事业，曾经委托西屋建造两座反应堆。

这个南卡罗来纳州项目及另一个乔治亚州的项目较固定价格合约超支金额数以10亿美元计，迫使西屋在3月破产。

西屋破产导致东芝陷入危机，迫使东芝以180亿美元出售芯片事业以整顿财务。东芝同时预估3月底时净值将为负7,500亿日圆。

但其财务预料将因与Baupost交易而获得提振，东芝称，交易中包括出售权益的税后获利约1,700亿日圆，以及税赋利得约2,400亿日圆。公司并称将在适当时机尽快宣布财测修正。

0443GMT，东芝股价大致持平，稍早一度上涨多达2.9%；日经指数上涨0.46%。(完) (编译 王丽鑫/张明钧; 审校 许娜/杜明霞)