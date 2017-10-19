更新版 1-日本个股：丰田汽车等业者称，神户制钢所铝制零部件安全无虞

(更新标题、新增其他汽车制造商的说法)

路透东京10月19日 - 多家日本汽车制造商周四证实，神户制钢所生产的铝制零部件符合安全标准，缓解了神户制钢所资料造假恐危及产品安全的疑虑。

丰田汽车、本田汽车以及马自达表示，旗下汽车所使用、由神户制钢所直接供应的铝生产的车盖及其他外部零件安全无虞，这带动神户制钢所股价跳涨5%。

丰田汽车在一份声明中称，“我们证实这些材料符合法定标准，也符合我们内部有关重要安全性及耐久性要求的规范。”

丰田汽车确认，旗下丰田及雷克萨斯品牌车辆的车盖及后背盖的铝板是由神户制钢所供应。尽管超出该公司的规格，仍可安全使用。

汽车制造商表示，他们正在检查其它使用神户制钢材料的零部件，以证明安全性和耐久性是否受到造假的影响。

包括日产汽车在内的其他公司都表示，他们仍在调查该事件对他们所生产汽车的影响。不过，丰田、本田和马自达汽车发表的声明，显示神户制钢造假事件对产品安全的影响可能是有限的。

欧洲监管机构在本周稍早建议飞机制造商暂停使用由神户制钢提供的部件，直到安全问题得到澄清。

日本国土交通省的发言人称，他们正计划调查使用神户制钢产品的汽车、火车和飞机的安全性。会谈将共享信息，但有关造假的最终范围和开始日期还未确定。（完） (编译 张明钧/高琦 审校 于春红/王兴亚)