更新版 1-日本股市：日经指数收挫2%创八个半月最大单日跌幅，受中东忧虑打压

路透东京12月6日 - 日股日经指数周三收低，创下八个半月最大单日跌幅，投资者蜂拥了结获利，此前该指数跌破25日移动均线关键支撑水平。

美国总统特朗普将承认耶路撒冷为以色列首都、并欲将美国驻以使馆迁往耶路撒冷的动议，亦令市场人气受挫；外界担心此举可能引发中东地区的暴力事件。

日经指数跌2%，收于近三周低位22,177.04点，创下3月22日以来的最大单日跌幅。

日经指数明确跌破25日移动均线引发了抛盘。25日移动均线周三切入位在22,514点。

市场参与人士称，投资者争相对近几个月的涨幅了结获利，铜价大跌后，材料类股和其它周期性股领跌。

有色金属生产商类股挫跌3%，为东京证交所33个分项指数中跌幅最大的指数，矿商类股和航运类股跌幅次之。

日经指数的权重股迅销(Fast Retailing)和Nitto Denko分别跌4.9%和4.4%，拖累日经指数表现逊于东证股价指数(TOPIX)，后者跌1.5%至1,765.42点。

成交值3.2万亿日圆，比过去一年的日均值高出33%。

主板市场82%的个股下跌，只有15%的个股上涨。

“目前有很多卖出的藉口，中东、朝鲜(北韩)、通俄门忧虑，捬拾皆是。但基本上大家只是急着现在了结获利，”Libra Investments投资长Yasuo Sakuma称。(完) (编译 王琛/白云; 审校 于春红/蔡美珍)