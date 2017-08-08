更新版 1-日本金融：日本投资者6月买超法国债券、卖超德债

(新增细节及评论)

* 日本投资人6月买超1.242万亿日圆美债，5月买超1.610万亿

* 6月卖超657亿日圆英国债券，5月买超1,883亿

* 卖出澳洲债券数量创下2014年12月以来最大

路透东京8月8日 - 日本财务省周二的数据显示，日本投资者6月买超法国债券、卖超德债，受到法国债券收益较高的吸引。

6月组合投资数据显示，日本投资者6月继续买超法国债券3,273亿日圆(29.5亿美元)，5月买超6,468亿日圆。

但他们在6月卖超德国债券510亿日圆，5月为买超3,051亿日圆。

5月时，日本投资人买进欧洲多国债券，包括德国、法国及英国，因他们开始配置4月开始财年的新资金。

不过在源于欧洲的全球债券收益率大涨过后，投资人在6月看来变得更为挑剔。

在欧洲央行总裁德拉吉的谈话被视为是暗示欧元区宽松货币政策将告一段落之后，欧元区债券收益率6月底时大幅上涨。

巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota表示，“在欧洲央行6月发出强硬讯息之后，部分投资人可能已减少德债持仓。”

“另一方面，由于法债收益率更高，且法国政治事件已尘埃落定，日本投资者继续购买法债相对容易一些，”Kadota补充道，这里所指的是6月的法国总统大选。

6月，10年期德债收益率在0.225-0.480%间不等，而10年期法债收益率则在0.578-0.840%之间。

日本投资者6月间卖超6,570亿日圆的英债，5月间则是买超1,883亿日圆英债。

10年期英债收益率 6月跌至不到1%，为八个月最低点，5月则一度涨至1.22%。

6月日本投资者买超1.242万亿日圆美债，5月时为买超1.610万亿日圆。

6月卖超1,889亿日圆澳洲公债，之前连续11个月买超。6月的卖超规模为2014年12月以来最大。

日本投资者对高收益率的澳洲公债需求稳健，但6月10年期澳洲公债收益率跌至七个月低点2.33%。(完) (编译 张明钧/王琛；审校 徐文焰/王颖)