更新版 1-美国政经：众议院通过临时拨款议案以避免政府关门，送交参议院审议

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路透华盛顿2月6日 - 美国众议院周二通过另一份临时拨款议案，以帮助联邦政府免于停摆。就在几小时之前，美国总统特朗普还表示，如果不把移民立法也囊括在内，他“宁愿”看到政府关门。

众议院以245-182的投票结果通过了临时支出议案并送交参议院审议，将对多数联邦机构的拨款延长至3月23日。这进一步表明，共和党掌控的国会没有能力完成最基本的工作。

这是始于10月1日的当前联邦财年中第五份临时拨款议案。当国会未能在10月1日前批准全面预算时，就需要临时拨款议案应急。根据国会研究人员，在过去40年中，国会只有四次及时批准了全面预算。

参议院料将于周三审议众议院通过的议案，可能会作出修改后退回众议院进一步讨论。该议案须在周四最后期限之前在参众两院获得通过，并呈送特朗普签署。

由于时间紧迫，民主党取消了周三至周五在马里兰州东海岸一处度假村休假的安排，并称会在国会山庄商讨应对策略。

临时议案不包括对美国移民法的修改，这正是两党僵局中的关键争议点，导致政府上个月经历了三天的部分停摆。

众议院的临时议案上调了截至9月30日本财年底的国防支出资金，但未增加非国防支出，可能因此遭到参议院民主党人的阻挠。

但共和与民主两党人士皆表示，有关对国防和非国防项目重新设置较高支出限额的预算协议，两党正在取得进展。(完) (编译 徐文焰/王琛；审校 王颖/陈宗琦)