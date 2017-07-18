更新版 1-美股业绩：美国银行季度获利高于预期，因利率上升提振营收

(新增细节)

路透7月18日 - 以资产计美国第二大银行--美国银行--周二公布的季度获利高于预期，因旗下三个主要业务部门的营收增长，抵消了交易业务的下滑。

第二季该行最大业务部门消费者银行业务的获利和营收都录得强劲的增长。

全球市场业务是唯一黯淡的版块，反映出本季大型银行债券交易业务的普遍低迷态势。

“在经济温和增长2%的背景下，我们录得历史上最为强劲的季度之一。所有的业务都录得强劲的业绩，其中一些还创下了新纪录，”美国银行执行长莫尼汉(Brian Moynihan)说。

自去年第二季以来，美联储累计加息三次，这令美国银行受益。该行被认为是诸多银行中对利率最为敏感的一家。

第二季美国银行净利增长8.6%至109.9亿美元。

该行的总营收为230.7亿美元，轻松超越分析师平均预期的217.8亿美元。

净利增长11%至49.1亿美元，每股收益则从0.41美元增至0.46美元，超越分析师预估的0.43美元。

非利息支出上升1.7%至137.3亿美元。美国银行之前曾警告，第二季支出将增加，但表示仍有望明年将营运支出削减至530亿美元。2016年的支出接近550亿美元。

该行第二季支出与营收的比例在60%左右，低于上年同期的62.73%。比率越低表明银行效率越高。(完) (编译 王洋; 审校 母红)