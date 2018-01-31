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January 31, 2018 / 12:17 AM / 3 days ago

更新版 1-美股业绩：麦当劳强劲美国营收未能满足投资者期待，股价收低

1 分钟阅读

(新增高管对竞争的评论和减税内容)

路透1月30日 - 麦当劳(McDonalds)周二公布第四季美国同店营收实现强劲增长，得益于黄油牛奶脆皮鸡新品和廉价食品的提振。但这并未达到华尔街对增长的期待。

麦当劳的业绩重振计划已进入第三年，投资者对麦当劳抱有很高期望。在执行长Steve Easterbrook的带领下，该公司正从竞争对手那里夺回市占率并赢回客户。之前麦当劳的很多客户流失到Panera Bread和Chipotle Mexican Grill等直接竞争者手中。

周二麦当劳股价收低2.97%至172.48美元。麦当劳股价自2015年3月1日Easterbrook担任执行长以来已经累计飙升80%，超过标普500指数同期涨幅36%。

高管称，公司把业务投资放在大规模股票回购之前，这番言论也促使周二股价下滑。美国实施新税法后麦当劳的实际税率将下降。

“第一要务显然是对业务进行投资以谋求增长，然后我们会考虑派发股息和回购股票，”首席财务官Kevin Ozan称。

开业至少13个月的美国餐厅的销售增长4.5%，为连续第四季增长，但只是达到了分析师的预期。按照餐厅数量、营收和营业利润，美国是麦当劳最大的市场。

全球同店销售增长5.5%，因服务包括加拿大、英国和中国在内等地区的更多客户。这超过分析师预期的增长5%，Bernstein分析师Sara Senatore在客户报告中称，“不过较之前季度则有所放缓。”

净利下降41.5%至6.987亿美元，每股盈余为0.87美元，主要归因于与美国新税法相关的7亿美元一次性净费用。

剔除这些项目，该公司每股盈余为1.71美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师的平均预估是1.59美元。

12月31日止当季的营收下降11.4至53亿美元，因麦当劳加快向特许经营者和战略合作伙伴出售餐厅。(完) (编译 王颖/侯雪苹；审校 李爽/张涛)

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