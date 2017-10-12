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更新版 1-韩国个股：乐天集团计划在年底前出售在华乐天玛特超市--高管
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2017年10月12日 / 凌晨5点08分 / 9 天内

更新版 1-韩国个股：乐天集团计划在年底前出售在华乐天玛特超市--高管

1 分钟阅读

(新增高管有关并购计划的言论)

* 正在与部分公司就在华乐天玛特超市出售事宜进行详谈

* 受中韩政治紧张局势影响，酒店业务的IPO需要一些时日

* 乐天在缅甸和印度食品行业寻找并购机会

路透首尔10月12日 - 韩国乐天集团周四称，该集团计划在今年底之前出售在华乐天玛特超市，多家公司已表示有意收购。

由于中韩之间的政治紧张局势导致乐天集团多数在华超市关门，这家韩国第五大企业集团已决定出售该业务。

“我们正与其中的部分公司进行详谈，”乐天集团高管Lim Byung-yun在记者会上说道。

一银行界消息人士称，交易规模预料不大，约在数亿美元之谱；该人士不愿具名，因为协商还未公开。高盛获委任管理出售事宜。

乐天集团管理人士Lee Bong-chul表示，要让集团旗下乐天酒店上市将需要一些时间，指称政治紧张情势已经导致赴韩国旅游的中国游客数量减少，酒店和免税店的营收都受到影响。

在丑闻爆发及中国旅客数量下滑之前，原本预估上市案总值在45亿美元左右。

Lee称，乐天公司计划在缅甸及印度等新兴市场寻找食品业的收购机会，在此同时也考虑收购海外的酒店。(完) (编译 汪红英/张明钧; 审校 许娜/王颖)

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