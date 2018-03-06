更新版 1-韩国数据：2月通胀略微加快，得益于生鲜食品和油价上涨

(新增更多细节和韩国统计厅评论)

* 2月CPI较上年同期上涨1.4%(路透调查预估为1.2%)

* 2月CPI较前月上涨0.8%(路透调查预估为0.5%)

路透首尔3月6日 - 韩国2月消费者物价指数(CPI)年增速温和加快，冬季生鲜食品价格上涨予以提振，但通胀率仍低于会影响货币政策的程度。

韩国统计厅称，2月CPI较上年同期上升1.4%，快于1月的1.0%，也高于路透调查预估的1.2%。

不过自去年10月以来，通胀率一直低于央行2%的目标水准，使得通胀成为今年收紧货币政策的一个阻力。

生鲜食品价格分项指数同比跳增4.3%，因冬季天气寒冷，果蔬价格大涨。草莓价格飙升23.2%，南瓜和稻米价格分别大涨25.5%和21.1%。

“整个2月一波寒流推高了生鲜蔬菜价格，同时，消费者物价则大致稳定。油价再度上扬，并支撑工业产品价格。”统计厅一名官员称。

统计厅指出，韩国当地石油价格较上年同期上涨3.0%，抬高了当地消费者的石化和其他工业品价格。

由于预期石油需求增长强劲，且担心未来几年石油输出国组织(OPEC)产量增幅将慢得多，使得国际油价上涨。

韩国2月CPI较前月上升0.8%，略高于路透调查预估的上升0.50%。(完) (编译 李爽/张若琪 审校 张涛/李婷仪)