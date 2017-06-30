更新版 1-韩国数据：5月工业生产仅微幅增长，远远逊于预期

(新增分析师评论和数据细节)

* 5月经季调工业生产较前月增加0.2%(路透调查预估为增加1.5%)

* 5月工业生产较上年同期增长0.1%(路透调查预估为增长0.2%)

* 消费品及汽车业生产不振，信息技术行业产出强劲

路透首尔6月30日 - 韩国工业生产4月意外下滑后，5月仅呈现微弱增长，尽管出口半年多以来一直大幅增长。这可能会动摇韩国央行的看法，即今年经济增速将超过其预估的2.6%。

韩国统计局周五公布的数据显示，5月经季节调整的工业生产较前月增加0.2%，大大低于分析师此前预期的增长1.5%。

5月工业生产较上年同期上升0.1%，4月修正为上升1.8%。

“出口飙升，但国内对消费品的需求低迷，拖累整体工业生产数据，”Eugene Investment and Securities分析师Lee Sang-jae表示。

“信心正在改善，更多人预期未来几个月复苏将增强，但消费者支出仍然疲弱。工厂平均运转率偏低，表明复苏乏力，”Lee称。

他补充称，尽管包括汽车和家电等消费类产品需求似乎乏力，但IT行业需求在提振出口。

由于最近工厂产出与出口呈现同步走势，分析师预计产出将与出口一道增长。韩国5月出口创下连续七个月增长。

数据给韩国央行带来了不确定因素。韩国央行计划7月将今年经济增长预估从目前的2.6%上调。

5月工厂平均开工率从4月的79.1%降至71.4%，表明需求减弱。

报告显示，通讯设备产量较前月下降18.2%，汽车产出下降1.9%。

但半导体和电子零件产出分别增长9.1%和4.7%，表明各行业增长速度存在差异。

服务业产出经季调后较前月下降0.3%，为七个月来守降，亦表明内需不均衡。

但尽管5月产出下降，但6月消费者信心触及六年半高位。

“周五这份报告中一些分项指数下滑，但还不能把这解读为经济低迷即将到来，因为基数效应也有一些影响，”统计局一位官员表示。(完) (编译 王兴亚/李爽 审校 陈宗琦/李婷仪)