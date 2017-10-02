更新版 1-韩国数据：9月出口创纪录水准，且为六年来增长最长持续时间

(新增细节及产业通商资源部评论)

* 9月出口同比激增35%，进口增长21.7%

* 13个主要出口项目中有10个大增

* 9月出口达到创记录的551亿美元

路透首尔10月1日 - 记忆体芯片和钢材销售增长，帮助韩国9月出口同比激增35%至创纪录的551亿美元，为连续第九个月呈现双位数增长，也是2011年以来最长连续扩张纪录。

尽管全球需求正常化提振了出口，但韩国贸易部长仍担心贸易关系恶化会导致第四季出口增长减缓。

“从第四季开始，出口增长可能减缓，因全球商业关系恶化，且工作日减少，需密切关注情势进展，”产业通商资源部长官白云揆在声明中称。

政府周日公布数据显示，9月进口跳增21.7%至414亿美元，贸易顺差138亿美元。

9月出口数据优于路透调查分析师预期的增长21.6%，表明韩国经济动能增强。

“随着全球经济复苏，对发达国家和新兴经济体出口增长，13个主要出口项目中有10个激增，”产业通商资源部在声明中称。

声明显示，出口增加主要受到记忆体芯片和钢铁产品出口增加的拉动，后两者分别较上年同期大幅增长70%和107.2%。

产业通商资源部预计今年出口增加10%，不过朝鲜地缘政治紧张局势相关的不确定性以及美国的贸易保护措施让这一前景笼罩阴云。

韩国9月对美国出口增长28.9%，因记忆体芯片、汽车及石化产品需求仍然强劲。

对中国出口同比增加23.4%，为连续第11个月增长，创2014年以来最长连增期。

韩国9月进口连续第11个月增长，因制造商对石油和生产记忆体芯片所需的半成品的进口增加。

根据政府数据，9月生产记忆体芯片所需产品的进口猛增211.9%，原油进口同比则增长17.8%。(完) (编译 李爽/王兴亚；审校 张若琪/龚芳)