更新版 1-韩国金融：政府取消针对外资扩大征收资本利得税范围的计划

(新增细节、背景和分析师评论)

* 外资强烈反对针对外资扩大征收资本利得税范围的计划

* 周二的决定对股市的影响不大--分析师

路透首尔2月6日 - 韩国企划财政部周二在声明中表示，取消先前对外资购买韩国股票扩大征收资本利得税范围的计划。

“在今年修订韩国的预扣所得税制度时，将重新评估(对外资的资本利得税规则)，”声明称。

韩国企划财政部长官金东兖上周表示，政府可能推迟实施对外资购买韩国股票扩大征收资本利得税范围的计划。该计划遭到部分投资者的强烈反对。

韩国政府在2017年8月进行税法年度修订时称，正寻求扩大税基，将更多外国投资者和大股东纳入征税范围。

2017年8月的草案建议将对开征上市证券交易资本利得税的持股门槛由目前的25%下调至5%。

韩国国会在12月批准了企划财政部修订后的税收规定，修订后的规定原本计划从7月开始生效。

声明还称，企划财政部之所以决定推迟实施，是希望确保在实施新法之前，必要的技术基础设施先就位。

“该决定本身不太可能对韩国股市产生重大影响，因为只有很少数的投资者将受到修订后的规定影响，”元大证券的股市分析师Cho Byung-hyun说。

Cho说，虽然对外资的影响有限，但他们强烈反对修订后的法规，认为这会对他们不利。

一位未具名的外资投资银行家称，这个想法“完全行不通”，因很多外资的股票投资是以共同基金的形式进行的，这导致很难追踪股票的持有者。

国际股票指数编制公司MSCI明晟1月称，该计划若实施可能会打击韩国市场的开放性。(完) (编译 汪红英；审校 陈宗琦)