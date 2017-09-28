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2017年9月28日 / 上午9点38分 / 23 天内

更新版1-中国期市：制钢原料期货价格重挫，焦碳大跌逾6%

1 分钟阅读

(新增收盘价格和创下的跌幅纪录)

路透北京9月28日 - 在第四季偏空信号打击下，中国制钢原料期货价格周四盘初重挫，焦碳跌幅居前。冬季期间的钢铁生产限制措施，料将打击需求。

大连商品交易所1月焦碳期货主力合约下挫6.09%，收报每吨1,875元人民币(281.30美元)，录得2016年6月以来最大单日跌幅。

焦碳期货收于7月17日以来最低水位，过去两周该合约大跌逾23%。

大连商品交易所1月铁矿石期货跌3.53%，收于每吨451元人民币，录得5月24日以来最大单日跌幅。0625 GMT时情况更加糟糕，当时铁矿石期货跌幅达5%，之后在收盘前收回部分失地。

“铁矿石基本面情况不好，”中钢期货有限公司的赵小波称。“第四季进口将增长，而且钢厂受到的环保限制正在削减铁矿石需求。”

焦煤走势同样低迷，且仍陷于熊市领域。大连商品交易所焦煤期货主力合约收挫3.77%，至每吨1,124元人民币，过去两周已大跌约23%。

“焦煤库存过高，”一位交易员称，并补充说库存水平目前达20天，超过常见的10天水平甚至冬季的15天正常水平。由于无权对媒体谈论此事，该交易员要求匿名。

上海期交所交投最活跃的螺纹钢期货收跌1.04%至每吨3,606元人民币，盘中稍早跌幅一度将近2%。

东证期货分析师周四在报告中称，由于政府政策及季节性因素，10月钢铁需求可能将下降。(完) (编译 王琛/蔡美珍；审校 许娜/李春喜)

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