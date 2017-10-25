更正-《中国重要政经日程》--10月25日-11月21日

(更正：内文第一条时间“10:45”有误，应为“11:45”，并新增一条日程)
=============================今日重要政经日程==========================
10月25日（周三）
*--11:45许，新一届中共中央政治局常委在人民大会堂一楼东大厅同中外记者见面。
=============================近期重要政经日程==========================
10月26日（周四）
*--10:00 中共十九大新闻发言人在梅地亚宾馆召开专题新闻发布会，请有关方面负责人解读十九大报告。
*--10:00 商务部召开10月第2次例行新闻发布会。
10月31日（周二）
--2017年中国企业应对气候变化行动报告发布会在北京举行。
11月18日（周六）
--高交会“2017中国绿色经济峰会”在深圳会展中心举办,主题为“绿色发展与全球合作”。
11月21日（周二）
--2017国际产能合作论坛暨第九届中国对外投资合作洽谈会”（外洽会）在北京国家会议中心举行，至22日。
注: 1. *代表新增日程。
2. 时间均为北京时间。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 许菁；审校 宿泱韫)