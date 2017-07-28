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更正 -《全球汇市》瑞郎兑美元关键技术位失守，料录得近两年最大周线跌幅
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2017年7月28日 / 早上7点43分 / 11 天前

更正 -《全球汇市》瑞郎兑美元关键技术位失守，料录得近两年最大周线跌幅

路透新闻部

2 分钟阅读

 (更正：内文第四段因译文有误，应更正为0.9677“瑞郎”，非“美元”)
    * 瑞郎/美元突破主要技术点位
    * 在G10货币中仍是“估值过高”最严重的货币--摩根士丹利
    * 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦7月28日 - 瑞郎周五下跌，兑美元料将录得逾22个月最大周线跌幅，此前已突
破一些主要的技术水准。
    
    瑞郎兑欧元走疲态势更为明显，因为在欧洲央行政策制定者近期乐观表态之后，投资者
更为看好欧元计价资产。

    “在欧元/瑞郎冲破1.10水平之后，有一些调整仓位平衡的资金流入，同时在这些价位
的期权障碍不多，因此可能续涨，”丰业银行亚洲外汇销售及交易主管Gerrard Katz表示。
    
    瑞郎兑美元      下跌0.3%至0.9677瑞郎，本周下跌超过2%，创下2015年10月以来最大
单周跌幅。
    
    瑞郎兑欧元         下跌0.5%至1.1328瑞郎，根据路透数据，瑞郎兑欧元自2008年9月
以来首度在200周均线下方交投。
    
    摩根士丹利策略师团队预期瑞郎将进一步下跌，因瑞郎“仍旧是G10货币中币值遭到高
估的货币”，尽管本周下跌。

    “放空瑞郎交易，是针对欧洲经济暨货币联盟(EMU)经济及政治稳定前景看好的另一种
操作选择，”摩根士丹利分析师在晨报中指出。
    
    美元兑其他主要货币周五下跌，盘初的微弱反弹消退，今日稍晚将有美国第二季经济增
长数据出炉。
    
    美元指数      微跌，报93.755，上日小涨0.2%。
    
    市场目前聚焦于1230GMT公布的美国第二季国内生产总值(GDP)数据。
    
    分析师预估美国第二季GDP环比年率料为增长2.6%，高于第一季的1.4%。若数据强劲，
势必将协助美元由近日跌势暂获喘歇。            
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1694  1.1676  +0.15 +11.23  1.0513
    美元/日圆                   111.08  111.22  -0.13  -4.95  116.87
    欧元/日圆                   129.93  129.87  +0.05  +5.51  123.14
    美元/瑞郎                   0.9680  0.9648  +0.33  -4.89  1.0178
    英镑/美元                   1.3071  1.3066  +0.04  +5.96  1.2336
    美元/加元                   1.2532  1.2551  -0.15  -6.69  1.3430
    美元/离岸人民币                6.7421  6.7443  -0.03  -3.31  6.9726
    澳元/美元                   0.7969  0.7963  +0.08 +10.45  0.7215
    新西兰元/美元               0.7482  0.7489  -0.09  +7.79  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1323  1.1264  +0.52  +5.65  1.0717
    欧元/英镑                   0.8946  0.8936  +0.11  +5.02  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.5196  9.5948  -0.78  -0.63  9.5799
    美元/挪威克朗               7.9413  7.9514  -0.13  -8.05  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘秀红/张明钧/蔡美珍；审校 艾茂林/高琦/徐文焰)

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