更正 -《全球汇市》美元兑日圆触及近八个月高位，对美联储升息预期带来支撑

(更正：标题更正为“美元兑日圆”，非“美元兑美元”) * 美元兑日圆触及近八个月高位 * 美元在突破近114.50日圆的阻力后，动能加大 * 美日货币政策方向不同，对美元/日圆构成支撑 路透新加坡11月6日 - 美元兑日圆周一升至近八个月高位，因预期美联储和日本央行的 货币政策将继续迥异状态，这对美元构成支撑。 美元一度触及114.735日圆，这是3月中以来的最高位。美元在突破近114.50日圆的技术 阻力后，上涨获得动能。 稍后，美元缩减部分涨幅，日内上涨0.3%报114.35日圆。 美国和日本货币政策前景迥异助推了美元/日圆上涨，分析师称，美联储预期将逐步收 紧政策，而日本央行则不急于退出超宽松货币政策。 日本央行总裁黑田东彦周一表示，经济正在积聚增长动能，加大了通胀率达到2%目标的 可能性。以及日本央行正在密切关注长期超宽松货币政策的经济影响。 野村的外汇分析师Peter Dragicevich表示，在此大背景下，一个关注点则是美元/日圆 能否突破115.00日圆。 “若能设法超越该水位，则我觉得可为美元打开升高门户，”Dragicevich称。 美元指数 最新报94.919，距10月27日触及的7月20日以来的最高位近在咫尺。 美国上周五公布不尽如人意的就业数据后，美元显示出韧性。数据显示10月薪资增长放 缓，非农就业岗位增幅不及预期。 尽管美国薪资增长情况令人失望，但分析师仍乐观认为薪资将加快增长，市场对于美联 储12月将再次升息的预期基本没有变化。 东京巴克莱外汇分析师Shinichiro Kadota称，美国就业报告被认为大致符合近期趋势 。 “如果未来几个月(薪资增幅)疲软情况持续，将是一大隐忧，但最新数据似乎是前一个 月受飓风影响之后的拉回，”他称。 Kadota表示，市场已经消化了下个月的美联储升息，目前也预期2018年可能再升息一或 两次。 欧元兑美元 小升0.1%，至1.1616美元。 分析师表示，市场参与者短期将关注美国税改是否会有更多进展，以及美国总统特朗普 的亚洲之行。 特朗普周一称，将讨论如何改善美日两国间的经济关系，称“近几十年日本在贸易方面 一直都是赢家”。 特朗普在东京发表此番谈话，这是他为期12天亚洲之行的第二日行程，朝鲜(北韩)与贸 易料为此行主要议题。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1613 1.1607 +0.05 +10.46 1.0513 美元/日圆 114.35 114.06 +0.25 -2.16 116.87 欧元/日圆 132.80 132.39 +0.31 +7.84 123.14 美元/瑞郎 1.0004 1.0005 -0.01 -1.71 1.0178 英镑/美元 1.3075 1.3074 +0.01 +5.99 1.2336 美元/加元 1.2768 1.2761 +0.05 -4.93 1.3430 美元/离岸人民币 6.6340 6.6352 -0.02 -4.86 6.9726 澳元/美元 0.7658 0.7650 +0.10 +6.14 0.7215 新西兰元/美元 0.6891 0.6905 -0.20 -0.72 0.6941 澳元/日圆 87.580 87.250 +0.38 +3.87 84.320 新西兰元/日圆 78.820 78.770 +0.06 -2.90 81.170 英镑/日圆 149.56 149.14 +0.28 +3.85 144.02 澳元/新西兰元 1.1112 1.1074 +0.34 +7.02 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 高琦/孙茉莉/侯雪苹/蔡美珍/王琛；审校 李爽/白云/龚芳/徐文焰/郑茵)