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更正 -《全球汇市》美元兑日圆触及近八个月高位，对美联储升息预期带来支撑
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2017年11月6日 / 凌晨4点07分 / 1 天前

更正 -《全球汇市》美元兑日圆触及近八个月高位，对美联储升息预期带来支撑

3 分钟阅读

 (更正：标题更正为“美元兑日圆”，非“美元兑美元”)
    * 美元兑日圆触及近八个月高位
    * 美元在突破近114.50日圆的阻力后，动能加大
    * 美日货币政策方向不同，对美元/日圆构成支撑

    路透新加坡11月6日 - 美元兑日圆周一升至近八个月高位，因预期美联储和日本央行的
货币政策将继续迥异状态，这对美元构成支撑。
    
    美元一度触及114.735日圆，这是3月中以来的最高位。美元在突破近114.50日圆的技术
阻力后，上涨获得动能。

    稍后，美元缩减部分涨幅，日内上涨0.3%报114.35日圆。
    
    美国和日本货币政策前景迥异助推了美元/日圆上涨，分析师称，美联储预期将逐步收
紧政策，而日本央行则不急于退出超宽松货币政策。
    
    日本央行总裁黑田东彦周一表示，经济正在积聚增长动能，加大了通胀率达到2%目标的
可能性。以及日本央行正在密切关注长期超宽松货币政策的经济影响。            
    
    野村的外汇分析师Peter Dragicevich表示，在此大背景下，一个关注点则是美元/日圆
能否突破115.00日圆。

    “若能设法超越该水位，则我觉得可为美元打开升高门户，”Dragicevich称。
    
    美元指数      最新报94.919，距10月27日触及的7月20日以来的最高位近在咫尺。
    
    美国上周五公布不尽如人意的就业数据后，美元显示出韧性。数据显示10月薪资增长放
缓，非农就业岗位增幅不及预期。            
    
    尽管美国薪资增长情况令人失望，但分析师仍乐观认为薪资将加快增长，市场对于美联
储12月将再次升息的预期基本没有变化。

    东京巴克莱外汇分析师Shinichiro Kadota称，美国就业报告被认为大致符合近期趋势
。
    
    “如果未来几个月(薪资增幅)疲软情况持续，将是一大隐忧，但最新数据似乎是前一个
月受飓风影响之后的拉回，”他称。
    
    Kadota表示，市场已经消化了下个月的美联储升息，目前也预期2018年可能再升息一或
两次。
    
    欧元兑美元      小升0.1%，至1.1616美元。
    
    分析师表示，市场参与者短期将关注美国税改是否会有更多进展，以及美国总统特朗普
的亚洲之行。
    
    特朗普周一称，将讨论如何改善美日两国间的经济关系，称“近几十年日本在贸易方面
一直都是赢家”。            
    
    特朗普在东京发表此番谈话，这是他为期12天亚洲之行的第二日行程，朝鲜(北韩)与贸
易料为此行主要议题。
    
                                         纽约   当日  今年来  2016年
                              最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1613  1.1607  +0.05 +10.46  1.0513
    美元/日圆                   114.35  114.06  +0.25  -2.16  116.87
    欧元/日圆                   132.80  132.39  +0.31  +7.84  123.14
    美元/瑞郎                   1.0004  1.0005  -0.01  -1.71  1.0178
    英镑/美元                   1.3075  1.3074  +0.01  +5.99  1.2336
    美元/加元                   1.2768  1.2761  +0.05  -4.93  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6340  6.6352  -0.02  -4.86  6.9726
    澳元/美元                   0.7658  0.7650  +0.10  +6.14  0.7215
    新西兰元/美元               0.6891  0.6905  -0.20  -0.72  0.6941
    澳元/日圆                   87.580  87.250  +0.38  +3.87  84.320
    新西兰元/日圆               78.820  78.770  +0.06  -2.90  81.170
    英镑/日圆                   149.56  149.14  +0.28  +3.85  144.02
    澳元/新西兰元               1.1112  1.1074  +0.34  +7.02  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 高琦/孙茉莉/侯雪苹/蔡美珍/王琛；审校 李爽/白云/龚芳/徐文焰/郑茵)

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