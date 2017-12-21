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更正-《全球汇市》美元兑日圆走坚，黑田东彦暗示不急于撤出宽松货币政策
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December 21, 2017 / 8:11 AM / 4 days ago

更正-《全球汇市》美元兑日圆走坚，黑田东彦暗示不急于撤出宽松货币政策

3 分钟阅读

 (更正：因译文有误，内文第二段改为“逆转利率”，非“利率反转”)
    * 日本央行维持政策不变，一如预期
    * 日本央行总裁黑田东彦的讲话不出意外
    * 美债收益率上升，随后美元兑日圆获得支撑

    路透新加坡12月21日 - 美元兑日圆周四小升，之前日本央行总裁黑田东彦的讲话强化如下预期，即日本央行不会急于撤出超宽松货币政策。
    
    日本央行一如广泛预期维持指标利率不变，总裁黑田东彦称，之前他提及“逆转利率”，并不表明其货币政策看法有变。            
    
    黑田东彦表示，日本央行将继续耐心实施货币宽松政策，因为距离2%的通胀率目标还有一段距离，目前不必评估央行的收益率曲线控制政策。
    
    美元兑日圆      上涨0.2%至113.56日圆，黑田东彦记者会之前报113.40左右。
    
    本周美元兑日圆累计上涨0.8%，若升越上周高点113.75日圆，则会创下一个多月来的最高位。
    
    三井住友银行驻新加坡的资深全球市场分析师Satoshi Okagawa表示，黑田东彦的讲话没有什么新的内容，暗示日本央行将继续坚持宽松货币政策。
    
    Okagawa并称，“美元/日圆有可能继续从美国公债走势中寻获线索。”
     
    Okagawa表示，如果美国10年期公债收益率继本周触及九个月高位之后，还进一步上涨，则美元/日圆可能微幅上涨。
    
    市场人士此前一直关注日本央行总裁黑田东彦讲话，以便从中寻找线索，看日本央行是否接近于加入美国联邦储备理事会(FED/美联储)和欧洲央行行列，缩减刺激措施。
    
    黑田东彦11月的讲话引发了这种猜测，当时他提到“逆转利率”(reversal rate)，即利率低到一定水平时会弊大于利。
    
     分析师们表示，周三美国10年期公债收益率           涨至九个月高点后，美元/日圆受到支撑，因为投资人担心税改是否会增加美国负债、增加债券发行以及美联储加快升息步伐。
    
    美国共和党控制的众议院周三最终通过了美国30年来最大规模的税改议案，将这项规模 达1.5万亿(兆)美元的议案提交总统特朗普以待签署。            
    
    欧元兑美元      持稳于1.1872，本周以来累计上涨约1%。分析师称，德债收益率上涨支撑欧元。
    
    欧元兑日圆         周四触及两年新高134.81，为2015年10月以来最高水准。

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                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1867  1.1869  -0.02 +12.88  1.0513
    美元/日圆                   113.59  113.38  +0.19  -2.81  116.87
    欧元/日圆                   134.79  134.60  +0.14  +9.46  123.14
    美元/瑞郎                   0.9862  0.9869  -0.07  -3.10  1.0178
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    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 王洋/李春喜/刘秀红/艾茂林; 审校 于春红/白云/张荻/高琦)

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