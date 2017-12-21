更正-《全球汇市》美元兑日圆走坚，黑田东彦暗示不急于撤出宽松货币政策

(更正：因译文有误，内文第二段改为“逆转利率”，非“利率反转”) * 日本央行维持政策不变，一如预期 * 日本央行总裁黑田东彦的讲话不出意外 * 美债收益率上升，随后美元兑日圆获得支撑 路透新加坡12月21日 - 美元兑日圆周四小升，之前日本央行总裁黑田东彦的讲话强化如下预期，即日本央行不会急于撤出超宽松货币政策。 日本央行一如广泛预期维持指标利率不变，总裁黑田东彦称，之前他提及“逆转利率”，并不表明其货币政策看法有变。 黑田东彦表示，日本央行将继续耐心实施货币宽松政策，因为距离2%的通胀率目标还有一段距离，目前不必评估央行的收益率曲线控制政策。 美元兑日圆 上涨0.2%至113.56日圆，黑田东彦记者会之前报113.40左右。 本周美元兑日圆累计上涨0.8%，若升越上周高点113.75日圆，则会创下一个多月来的最高位。 三井住友银行驻新加坡的资深全球市场分析师Satoshi Okagawa表示，黑田东彦的讲话没有什么新的内容，暗示日本央行将继续坚持宽松货币政策。 Okagawa并称，“美元/日圆有可能继续从美国公债走势中寻获线索。” Okagawa表示，如果美国10年期公债收益率继本周触及九个月高位之后，还进一步上涨，则美元/日圆可能微幅上涨。 市场人士此前一直关注日本央行总裁黑田东彦讲话，以便从中寻找线索，看日本央行是否接近于加入美国联邦储备理事会(FED/美联储)和欧洲央行行列，缩减刺激措施。 黑田东彦11月的讲话引发了这种猜测，当时他提到“逆转利率”(reversal rate)，即利率低到一定水平时会弊大于利。 分析师们表示，周三美国10年期公债收益率 涨至九个月高点后，美元/日圆受到支撑，因为投资人担心税改是否会增加美国负债、增加债券发行以及美联储加快升息步伐。 美国共和党控制的众议院周三最终通过了美国30年来最大规模的税改议案，将这项规模 达1.5万亿(兆)美元的议案提交总统特朗普以待签署。 欧元兑美元 持稳于1.1872，本周以来累计上涨约1%。分析师称，德债收益率上涨支撑欧元。 欧元兑日圆 周四触及两年新高134.81，为2015年10月以来最高水准。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1867 1.1869 -0.02 +12.88 1.0513 美元/日圆 113.59 113.38 +0.19 -2.81 116.87 欧元/日圆 134.79 134.60 +0.14 +9.46 123.14 美元/瑞郎 0.9862 0.9869 -0.07 -3.10 1.0178 英镑/美元 1.3366 1.3373 -0.05 +8.35 1.2336 美元/加元 1.2837 1.2834 +0.02 -4.42 1.3430 美元/离岸人民币 6.5744 6.5643 +0.15 -5.71 6.9726 澳元/美元 0.7655 0.7666 -0.14 +6.10 0.7215 新西兰元/美元 0.6989 0.7010 -0.30 +0.69 0.6941 欧元/瑞郎 1.1706 1.1713 -0.06 +9.23 1.0717 欧元/英镑 0.8876 0.8873 +0.03 +4.20 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.9787 9.9687 +0.10 +4.16 9.5799 美元/挪威克朗 8.3957 8.4093 -0.16 -2.79 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王洋/李春喜/刘秀红/艾茂林; 审校 于春红/白云/张荻/高琦)