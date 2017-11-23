更正-东南亚股市：新加坡股市因获利了结而收跌，菲律宾股市收涨约1%

(因英文原文有误，第三段新加坡股市应为收跌“0.2%”，而非收跌“0.3%”) 路透11月23日 - 新加坡股市周四收跌，因外界担心该国强劲经济增长数据出炉后货币政策将趋紧，且投资者在连四日上涨后了结获利；菲律宾股市收涨约1%。 亚洲股市今日波动基本很小，日本金融市场因逢假日休市。美股周三在感恩节假日之前几无变动。 新加坡股市 收跌0.2%，华侨银行 跌0.3%，星展集团控股 收低0.9%。Thai Beverage 跌1.6%。 官方数据显示， 新加坡第三季经济增长终值高于初值，这促使政府上调其2017年全年经济成长预估，因旺盛的全球需求提振新加坡制造业。新加坡贸工部周四在声明中称，7-9月经季节调整后国内生产总值(GDP)终值环比年率为增长8.8%。 新加坡和亚洲其他依赖于贸易的经济体今年受到了全球需求改善的提振，泰国和菲律宾都公布了好于预期的经济增长数据。 菲律宾股市 上涨，权重股SM Investments Corp 上涨1.5%，Aboitiz Equity Ventures 大涨4.4%。 越南股市 收高0.1%，稍早曾一度上涨1%至约十年新高。 印尼股市 小幅收跌。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 423.18 0.28 +0.07 +21.06 349.57 新加坡 3423.17 -6.85 -0.20 +18.83 2880.76 马来西亚 1721.27 -2.27 -0.13 +4.84 1641.73 泰国 1707.38 -5.75 -0.34 +10.66 1542.94 印尼 6063.25 -6.54 -0.11 +14.47 5296.71 菲律宾 8343.23 77.55 +0.94 +21.97 6840.64 越南 933.70 1.04 +0.11 +40.43 664.87 (完)