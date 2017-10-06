更正 - 国际油市：交投谨慎，又有热带风暴逼近墨西哥湾

(更正：因英文原文有误，内文第三段报价时间应更正为“0650GMT”，而非“0950GMT”)

路透新加坡10月6日 - 国际原油市场周五交投谨慎，交易员关注正在向墨西哥湾前进的热带风暴，此外中国依旧因假期休市。

不过石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯领衔的减产协议有望延长，这支撑油价。

0650GMT时，西德克萨斯中质油(WTI)期货报每桶50.63美元，较前一日收盘价跌0.16美元。

布兰特原油下跌0.12美元至每桶56.88美元。

周五油市活动低迷，因中国仍处于黄金周假期，且交易员在关注热带风暴Nate。这场风暴有可能影响墨西哥湾的石油业。

石油公司BP和雪佛龙(Chevron)正关闭所有墨西哥湾平台的生产工作，皇家荷兰/壳牌石油集团和Anadarko Petroleum暂停了墨西哥湾的部分生产和钻探活动。埃克森美孚、挪威国家石油公司和其他油企员工已撤离工作平台。

尽管如此，油价距离上日收盘水准仍不远。

沙特阿拉伯国王萨勒曼与俄罗斯总统普京周四会晤并讨论了石油政策等。沙特阿拉伯没有对延长OPEC、俄罗斯和其他产油国的减产协议作出坚定承诺，对于俄罗斯将减产协议延长至2018年底的提议，沙特表示将“灵活”对待。

减产协议自1月以来已开始实施，将在2018年3月底到期。

由于可能延长减产协议，分析师上调油价预估。(完) (编译 王洋/于春红; 审校 张涛)