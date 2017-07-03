更正-新兴汇市：美元略为反弹打压多数亚币走跌

(更正：因译文有误，正文第八段改为“泰国6月通胀年率连续第二个月为负”，非“泰国6月通胀年率连续第二个月下降”。) 路透7月3日 - 新兴亚洲货币周一多小跌，因美元指数自九个月低点反弹。上周多位央行官员的鹰派评论曾打压美元。 美元指数 小涨0.1%报95.729，略高于周五所及的九个月低点95.470。 “美元兑东南亚货币买盘略为增加...”瑞穗银行企业资金交易员Nath Wongsaroj指出。 Wongsaroj表示，在明天的独立纪念日假日之前，亚洲货币的走势将会“非常平静”。 在亚洲货币中，只有台币 走高，涨约0.1%。印度卢比 跌0.2%。 印尼金融市场在长假期之后重开，最初推动卢比 上涨，但随后持平。 泰铢兑美元 早盘开高后呈区间波动，泰国6月整体物价连续第二个月同比下滑。 政府数据显示，泰国6月通胀年率连续第二个月为负，主要因食品价格下跌。 “泰国央行将维持低利率以支撑经济增长，”前述分析师Wongsaroj说。 泰国央行预计将在周三会议上维持利率在1.50%不变，自2015年4月以来泰国利率一直维持在该水平。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 112.60 112.35 -0.22 +3.97 117.07 坡元 1.3782 1.3760 -0.16 +5.14 1.4490 台币 30.421 30.436 +0.05 +6.11 32.279 韩元 1147.70 1144.10 -0.31 +5.23 1207.70 泰铢 33.97 33.96 -0.03 +5.39 35.80 菲律宾披索 50.62 50.47 -0.29 -1.78 49.72 印尼卢比 13328.00 13325.00 -0.02 +1.07 13470.00 印度卢比 64.74 64.58 -0.24 +4.92 67.92 马币 4.2955 4.2910 -0.10 +4.40 4.4845 人民币 6.7867 6.7816 -0.08 +2.36 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 张若琪/张涛/白云; 审校 王丽鑫/孙茉莉/刘秀红)