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2017年7月3日 / 早上6点12分 / 1 个月前

更正-新兴汇市：美元略为反弹打压多数亚币走跌

路透新闻部

2 分钟阅读

 (更正：因译文有误，正文第八段改为“泰国6月通胀年率连续第二个月为负”，非“泰国6月通胀年率连续第二个月下降”。)
    路透7月3日 - 新兴亚洲货币周一多小跌，因美元指数自九个月低点反弹。上周多位央行官员的鹰派评论曾打压美元。
    
    美元指数      小涨0.1%报95.729，略高于周五所及的九个月低点95.470。
    
    “美元兑东南亚货币买盘略为增加...”瑞穗银行企业资金交易员Nath Wongsaroj指出。

    Wongsaroj表示，在明天的独立纪念日假日之前，亚洲货币的走势将会“非常平静”。
    
    在亚洲货币中，只有台币        走高，涨约0.1%。印度卢比        跌0.2%。
    
    印尼金融市场在长假期之后重开，最初推动卢比      上涨，但随后持平。

    泰铢兑美元        早盘开高后呈区间波动，泰国6月整体物价连续第二个月同比下滑。
    
    政府数据显示，泰国6月通胀年率连续第二个月为负，主要因食品价格下跌。
    
    “泰国央行将维持低利率以支撑经济增长，”前述分析师Wongsaroj说。
    
    泰国央行预计将在周三会议上维持利率在1.50%不变，自2015年4月以来泰国利率一直维持在该水平。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   112.60    112.35   -0.22   +3.97    117.07
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    泰铢                    33.97     33.96   -0.03   +5.39     35.80
    菲律宾披索              50.62     50.47   -0.29   -1.78     49.72
    印尼卢比             13328.00  13325.00   -0.02   +1.07  13470.00
    印度卢比                64.74     64.58   -0.24   +4.92     67.92
    马币                   4.2955    4.2910   -0.10   +4.40    4.4845
    人民币                 6.7867    6.7816   -0.08   +2.36    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 张若琪/张涛/白云; 审校 王丽鑫/孙茉莉/刘秀红)

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