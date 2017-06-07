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更正-芝加哥期市：小麦期货接近15日高位，市场担心美国硬红春麦产量
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2017年6月7日 / 凌晨1点42分 / 2 个月前

更正-芝加哥期市：小麦期货接近15日高位，市场担心美国硬红春麦产量

路透新闻部

2 分钟阅读

 (更正：标题有误，应为硬红“春”麦，非硬红“冬”麦)
    路透悉尼6月7日 - 美国小麦期货周三上涨超过0.5%，接近逾两周高位，市场担心预测的乾旱天气可能危及小麦产量。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活络的小麦期货涨0.8%至每蒲式耳4.39美元，周二收高1.5%且盘中触及4.40-3/4美元的5月22日以来最高位。
    
    大豆期货涨0.6%至每蒲式耳9.28-3/4美元，周二收高0.2%。

    玉米期货上涨0.6%，报每蒲式耳3.79-1/2美元，上日上涨1.1%并且触及3月7日来最高的3.79-3/4美元。
    
    美国农业部周一公布的春小麦优良率仅为55%，低于之前一周的62%以及上年同期的79%。
    
    玉米则受到温暖干燥天气预报的支撑。
    
    玉米上周优良率好转。农业部公布上周优良率为68%，好于之前一周的65%。
   
 以下为0111 GMT报价：
 合约           价格      变动      涨跌%  两日涨跌%  30日移动均值    RSI
 CBOT小麦     439.00      3.25     +0.75%     +2.21%        433.92     68
 CBOT玉米     379.50      2.25     +0.60%     +1.74%        370.92     65
 CBOT大豆     928.75      5.25     +0.57%     +0.73%        951.34     45
 CBOT稻米      11.05    -$0.04     -0.41%     +0.05%        $10.49     60
 WTI原油       48.01    -$0.18     -0.37%     +1.29%        $48.51     41
 汇率                                                                    
 欧元/美元    $1.127    $0.000     -0.04%     +0.16%                     
 美元/澳元    0.7504     0.000     -0.03%     +0.28%                     
 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 白云/李婷仪 审校 陈宗琦/张若琪/王兴亚)

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