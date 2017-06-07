更正-芝加哥期市：小麦期货接近15日高位，市场担心美国硬红春麦产量

(更正：标题有误，应为硬红“春”麦，非硬红“冬”麦) 路透悉尼6月7日 - 美国小麦期货周三上涨超过0.5%，接近逾两周高位，市场担心预测的乾旱天气可能危及小麦产量。 芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活络的小麦期货涨0.8%至每蒲式耳4.39美元，周二收高1.5%且盘中触及4.40-3/4美元的5月22日以来最高位。 大豆期货涨0.6%至每蒲式耳9.28-3/4美元，周二收高0.2%。 玉米期货上涨0.6%，报每蒲式耳3.79-1/2美元，上日上涨1.1%并且触及3月7日来最高的3.79-3/4美元。 美国农业部周一公布的春小麦优良率仅为55%，低于之前一周的62%以及上年同期的79%。 玉米则受到温暖干燥天气预报的支撑。 玉米上周优良率好转。农业部公布上周优良率为68%，好于之前一周的65%。 以下为0111 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 439.00 3.25 +0.75% +2.21% 433.92 68 CBOT玉米 379.50 2.25 +0.60% +1.74% 370.92 65 CBOT大豆 928.75 5.25 +0.57% +0.73% 951.34 45 CBOT稻米 11.05 -$0.04 -0.41% +0.05% $10.49 60 WTI原油 48.01 -$0.18 -0.37% +1.29% $48.51 41 汇率 欧元/美元 $1.127 $0.000 -0.04% +0.16% 美元/澳元 0.7504 0.000 -0.03% +0.28% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 白云/李婷仪 审校 陈宗琦/张若琪/王兴亚)