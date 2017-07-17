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更正 - 金属期市：伦铜触及四个半月高位，因中国点亮金属需求前景
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2017年7月17日 / 早上6点54分 / 22 天前

更正 - 金属期市：伦铜触及四个半月高位，因中国点亮金属需求前景

路透新闻部

1 分钟阅读

 (更正：因英文原文有误，标题更正为触及“四个半月高位”，非“三个
半月高位”)
    路透墨尔本7月17日 - 伦铜周一触及3月初来高位，因美元走软，以
及中国第二季经济数据乐观擦亮金属需求前景。
    
    中国经济二季度继续保持强劲动能，同比增速超预期持稳在6.9%的高
位，这主要得益于投资、消费和出口三驾马车的齐齐发力。主要的金属用
户--房地产业的潜在需求仍对政府控制措施具有韧性。            
    
    “我仍看好铜。房地产业背景仍良好，中国经济和工业产出数据也表
现良好。来自国家电网的订单也在到来，”瑞银驻悉尼分析师Dan Morgan
表示。

    0700GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜       涨0.98%至每吨5,
984美元，稍早触及3月2日以来高位5,986.50美元。上周五涨幅接近1%。
    
    上海期交所主力期铜合约        涨1.3%，报每吨47,780元人民币(7
,053美元)。沪镍        跳涨4%，因中国钢铁行业需求增加，钢铁价格
亦上涨。
    
    中国6月钢铁和铝产量创纪录高位，因生产商希望趁价格上涨大赚一
笔。
    
    美国6月消费者物价持平，零售销售连续第二个月下滑，直指通胀不
振，国内需求疲弱，削弱了美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年第三次
升息的可能性。            
    
    商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，7月11日止当周，
对冲基金和基金经理削减纽约商品期货交易所(COMEX)黄金净多仓，并削
减铜期货和期权净多仓。(完) (编译 杜明霞/艾茂林; 审校 王洋/于春红)

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