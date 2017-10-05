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更正 - 金属期市：基本金属下跌，因在隔夜上涨后遭遇获利了结
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#亚洲
2017年10月5日 / 凌晨2点19分 / 16 天前

更正 - 金属期市：基本金属下跌，因在隔夜上涨后遭遇获利了结

1 分钟阅读

(更正：因英文原文有误，内文第五段镍价的跌幅应更正为“0.05%”，而非“0.5%”)

路透悉尼10月5日 - 获利回吐推动基本金属周四下跌，锌价从10年高点回落，交易员称，最近几个交易日围绕中国供应的担忧一度带动金属价格上扬。

中国一直在限制国内工业材料的产量，主要是限制老旧工厂和矿山的产量，这可能导致进口需求增加。

0200GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期锌跌0.9%至每吨3,273美元。周三盘中曾触及2007年8月以来最高水准每吨3,308.75美元。

中国8月锌进口量为65,609吨，较上年同期增长近160%；但今年1-8月总计进口314,086吨，同比下降近6%。

镍市场正在等待菲律宾新任环境及自然资源部部长西马图(Roy Cimatu)会有何动作。LME三个月期镍小幅跌至每吨10,600美元，隔夜下滑0.05%。

LME期铅下跌1.1%至每吨2,531美元，上日曾升至2,620.50美元，创2011年8月以来最高。中国的环境治理措施也导致铅供应减少。

LME三个月期铜微跌至每吨6,519.50美元，期铝跌0.05%至每吨2,156.25美元。

上海期货交易所本周因国庆节假期休市。(完) (编译 汪红英/王兴亚；审校 白云/张荻)

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