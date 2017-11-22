期货日报：大连铁矿石期价陷入上下两难局面

以下内容节选自11月22日的《期货日报》：

之前由于采暖季限产的干扰，钢厂对补库持谨慎态度。四季度又是国外矿山的发货旺季，基本面的疲弱导致铁矿石从高位下跌超过30%。进入11月中旬，限产打压铁矿石需求，且发货旺季造成的高品矿结构性问题缓解将压制铁矿石走势。采暖季限产落地后，市场重新迎来钢厂的复产预期。目前钢厂的铁矿石库存处于一个相对较低的位置，钢厂的补库预期将对铁矿石价格形成提振。同时，现阶段铁矿石价位接近边际成本线，存在成本支撑。当前市场多空互现，缺乏单一的向上或向下强势驱动，预计铁矿石将维持区间振荡走势。 在目前铁矿石供大于求的背景下，大中型钢厂的补库与铁矿石价格走势密切相关。6月初大中型钢厂启动一轮补库，持续至7月下旬，可用天数也从22天上升到27天，铁矿石摆脱自2月底开始形成的下跌通道，并从低位反弹超过50%。目前大中型钢厂的进口矿平均库存可用天数再次来到22天，相对处于比较低的位置。当前采暖季限产已经落地，后续将带来高炉复产的预期。若当前的低库存持续，一旦后续高炉复产，钢厂势必将提前对铁矿石进行补库，补库预期将带动铁矿石价格上行。(完)

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