期货日报：大连铁矿石期货仍有下行空间

以下内容节选自9月21日的《期货日报》：

在黑色系品种年中后的大幅拉升过程中，铁矿石一反多年以来的龙头品种风格，表现较为平庸，主要原因一是供给侧改革使得原料需求预期减弱；二是外矿价格超过70美元/吨后，内矿供给提速抑制外矿涨速；三是内盘期货提升了国内对外矿的议价能力。从近期基本面和盘面表现分析，由于黑色盘面整体走弱，板块中偏弱的铁矿石在当前位置仍有下行风险。从供需角度看，随着钢厂开工率的降低，铁矿石库存下降对盘面支撑效果或有限。套利方面，从基本面考虑，推荐多螺纹钢空铁矿石的策略，跨期则以买近空远的思路为主。

依据当前情况，预计铁矿石期货将保持中性趋弱的格局，在基本面偏弱的背景下，我们预计盘面将继续振荡下行寻找底部，预计底部将出现在55—60美元/吨附近。操作建议：1.短线建议沽空操作，多单暂不宜介入，沽空时机以技术指标确定；2.中线趋势暂判定为中性，在低位振荡企稳后可以考虑中线多单介入，点位在430—450元/吨附近；3.目前成材走势要强于铁矿石，且钢厂利润没有明确回调的意愿，建议做多螺纹钢（热卷）做空铁矿石进行套利，跨期套利以买近卖远为主要思路，配比建议按照多空头寸资金对等原则。(完)

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