期货日报：谨慎追空大连铁矿石期货

以下内容节选自9月19日的《期货日报》：

最近，铁矿石期货价格暴跌，主力合约1801盘中跌幅一度超过6%，逼近500元/吨整数关口。9月以来，现货市场虽然波澜不惊，但期货市场出现明显的变化，1801合约在不到两周的时间内下跌了8%，回吐8月全部涨幅的同时创下近两个月新低。现货的坚挺让我们看到市场基本情况并未发生显着变化（同期港口PB粉跌幅不足3%），高低品价差仍在高位，钢厂利润依然较高，港口高品矿库存增幅有限，而焦炭价格在持续攀升，一切都没有变，那么变的就只有预期了。8月宏观数据疲软可以说是诱因，悲观预期的夯实是主因。

虽然高品矿供给在持续增加，但当前近300万吨的供需缺口彻底填补尚需时日，并非一蹴而就。因此，我们看高低品价差在高位徘徊了一个月，同时近期交易所对交割标准的进一步调整导致盘面价格与主流高品矿的关联性更强，现货价格的坚挺将对期价产生更大的影响。期现价差目前升至年内相对高位，期价从当前时点看存在超跌行为，而十一前夕钢厂是否会出现补库也值得注意。因此，当前价格并不适宜追空，对于1801需关注其在500元/吨一线的支撑情况，操作上，最好是维持高位沽空的思路。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)