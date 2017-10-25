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期货日报：限产不及预期，大连焦炭继续寻底
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2017年10月25日 / 凌晨12点56分 / 1 天内

期货日报：限产不及预期，大连焦炭继续寻底

1 分钟阅读

以下内容节选自10月25日的《期货日报》：

10月11日，唐山市人民政府办公厅发布通知，决定把钢铁等重点工业企业错峰限产时间由2017年11月15日提前至2017年10月12日0时，要求在全市钢铁企业秋冬季错峰生产方案下发前，钢铁企业执行烧结（球团）装备停产50%的停限产措施；待全市钢铁行业秋冬季错峰生产方案下发后，严格遵照其执行。通知同时要求自2017年10月12日0时起至2018年3月15日，各类建设工程、道路工程、水利工程等土石方作业和房屋拆迁（拆除）施工一律停止。唐山地区钢厂限产提前一个月，预计影响500万吨钢产量，约占全国每月钢产量的7.5%，对短期焦炭需求产生很大影响，焦炭价格承压下跌。

焦炭是一个很容易被讲故事的品种，6月至9月初，市场炒作环保限产会使焦炭供应缺口放大，加上钢厂提前补库，焦炭期货走出一波波澜壮阔的多头行情。9月中旬后，市场转换方向炒作钢厂限产导致原料需求减弱，叠加焦化厂限产执行不严格，焦炭期货掉头向下，走出一个倒V字下跌行情。在该预期下，无论是多成材空炉料，还是做空焦化利润的策略，都对应焦炭价格的相对弱势。随着市场情绪的不断发酵，短期焦炭供应过剩的局面可能超过预期，这波行情可能下跌到焦化厂利润为负、主动进行维修限产为止，随着焦化厂主动进行限产，钢厂采购积极性的增加，供需结构又会产生新的变化，届时市场又将炒作另外一个故事。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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