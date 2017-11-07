机构观点：阿里巴巴“双11”销售额料同比增26%至1,520亿元，受益全球化--奥纬

路透上海11月7日 - 国际知名管理咨询公司--奥纬咨询周二发布报告预计，在即将到来的“双11”（11月11日）网络购物节中，阿里巴巴旗下天猫当天总零售额（GMV）有望再创历史新高，达1,520亿元人民币，较上年增长26%，主要得益于消费者对进口产品需求以及海外用户的参与。

奥纬咨询董事合伙人、数据和分析亚太区主管Edouard de Mézerac表示，以上预测是在考虑了一些重要因素后，自上而下的预测，这些因素包括了今年来国内电商零售额、同比增速以及近一年来国内各大电商平台的运营情况等。

“短期内，中国电子商务的销售额和渗透率将继续增长。”他说，网购发展至今，快速消费品贡献很大的成长动力。未来，网购将渗透至更多品类。

奥纬咨询副董事合伙人叶俊楠指出，目前电子商务渗透率高的沿海地区，未来线上零售额的增速可能放缓，但西南及北方等地的电商渗透率并不高，而且还有相当多商品品类没有实现大规模网购，因此国内电商市场还有较大的成长空间。

最近几年来，天猫双11销售额的增速逐年下降，2014-2016年的增速分别为63%、60%和32.3%。

双11已成为各大品牌获取新用户、提高知名度的重要方式。随着每年产品品类数量不断上升，企业在如何有效预测客户需求方面面临较大挑战，人工智能或许可为电商提供更多的解决方案。

奥纬咨询近期在对逾50位中国企业领导进行问卷调查。大多数受访企业领导认为，人工智能将颠覆他们的行业。相关的影响不仅仅是节约成本，一些企业已经开始利用人工智能来应对核心业务面临的挑战，包括更好地了解客户、未来提升自身的市场竞争力、提高效率以及优化和个性化客户体验。

国内互联网“BAT”三大巨头--阿里巴巴、百度和腾讯已分别投入逾百亿元研究人工智能技术，而且已居世界领先阵营。大多数受访者认为，中国本土科技巨头将赢得未来的人工智能竞赛，计划通过与BAT合作方式来培育人工智能应用能力。

Edouard认为，如果企业完全依靠第三方来跟踪与预测消费者行为、分析市场动态、预测未来需求和改善客户体验 ，那么这可能意味着它们将失去对该成功核心因素的战略控制。因此，他们必须做出在企业内部投资开发人工智能的战略决策，从而提升控制力并确保成本效益。（完） (发稿 林琦; 审校 乔艳红)