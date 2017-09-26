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机构观点：香港中小企业对前景感到悲观，因租金及薪酬成本上涨--毕尔比
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#亚洲
2017年9月26日 / 上午9点46分 / 25 天前

机构观点：香港中小企业对前景感到悲观，因租金及薪酬成本上涨--毕尔比

1 分钟阅读

路透香港9月26日 - 独立融资服务公司毕尔比金融（Bibby Financial）周二发表调查结果显示，四成的香港中小企业对前景感到悲观，因租金及薪酬成本上涨。

报告指出，香港的中小企之中，只有28%的受访者预计销售额于未来12个月会录得增长，低于受访的所有地区的55%；而成本开销上涨、工人成本高企和现金流问题等都是香港市场增长的主要阻力。

毕尔比金融亚洲董事总经理朱国金表示，“虽然香港经济有正增长，但由于营运成本上涨速度快，且招聘人手较困难，令到中小企对前景感到悲观。”

他并称，香港中小企对于本地的经济环境最为忧虑，其中40%表示经济环境欠佳。

调查报告分别在全球11个国家和地区各访问了150家中小企，以了解他们对于其市场在经济、地缘政治环境、销售业绩、营商机遇及挑战方面的观点作出综合评估。

报告显示，虽然中小企对于全球经济前景的信心下降，但他们仍在寻求增长和扩张，91%的全球受访中小企计划于2017年进一步投资于业务发展，并认为发掘新的细分市场（12%）和于本地扩张（12%）是他们业务的最大机遇。

企业的主要资金来源是来自公司的再投资利润（43%）或自筹资金（17%），外部融资的使用仍然偏低。香港只有16%中小企正在使用外部融资，19%认为难以获得融资的原因包括申请文件的要求、高利率以及未能展示可行的业务发展方向。

毕尔比金融集团于欧洲、北美及亚洲的13个国家共设有超过40间办公室，为全球超过10,250家企业提供单据融资，毕尔比金融亚洲则专注于应收帐融资、采购单融资及帐款催收等服务。

朱国金称，根据行业协会Factors Chain International的统计，2016年香港的应收帐融资额达到490亿美元，按年增长28%，反映应收帐融资作为企业外部融资的方法愈来愈受到中小企的认可。而毕尔比金融于2017年首8个月的应收帐融资额按年增长28%，保守估计全年增幅达20%。（完）

记者 雷美珍；审校 林高丽

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