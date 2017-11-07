机构观点：2021年中国电竞市场规模料达1.82亿美元，仍居第三--罗兵咸永道

路透香港11月7日 - 国际会计和谘询公司罗兵咸永道（普华永道、资诚）周二称，中国大陆的电竞（eSports）市场于2016年成为世界第三大市场，预测至2021年其规模将达1.82亿美元，继续紧随美国及韩国之后。

罗兵咸永道最新研究资料显示，中国的电竞行业收入于2016年达到5,600万美元，已是全球第三大；由于近年蓬勃发展，预测至2021年行业收入达1.82亿美元，年复合增长率26.4%。

至于全球第二大市场韩国则以年复合增长率13.9%稳步向前，预计至2021年行业收入达1.95亿美元。作为龙头的美国到2021年行业收入达2.99亿美元，年复合增长率22.6%。

罗兵咸永道全球，中国内地及香港的科技、媒体及通讯行业主管合伙人周伟然指出，“电竞行业具有特殊的吸引力，因为总体来说，这个产业的受众普遍比较年轻，多为技术控，并愿意为自己喜爱的一些项目主动投入，因此市场面对的是充满热情、忠诚度高、参与感强的消费者主体。”

根据罗兵咸永道早前发表的《2017-2021年全球娱乐及媒体行业展望》报告指出，整体来看，中国电竞行业的上升趋势与视频游戏市场蓬勃发展息息相关。2016年中国视频游戏整体营收为154亿美元，而到2021年，将与当前最大的市场美国并驾齐驱，届时行业营收预测将达262亿美元。

报告发现，视频游戏开发者利用电竞这一平台来宣传和推广游戏，延长游戏的生命与盈利周期，并刺激产生更多的相关收入。同时，电竞的兴起启动了多样的周边收入，如活动入场费、企业赞助和衍生品销售、广告投放、与运动厂商及服装品牌的商业合作，以及行业内联手共同开发其他新机会等。

纵观中国电竞市场的价值推动力，罗兵咸永道预测，到2021年，通过串流媒体投放的广告价值将达8,400万美元，活动赞助收入将达5,400万美元，来自消费者的直接付费将达3,100万美元，门票销售额将达到1,200万美元，而这些不同途径的变现模式，其年复合增长率均可达到两位数。（完） (记者 雷美珍；审校 乔艳红)