欧元债市：两年期德债收益率触及七周低位，此前进行公债标售

* 德国标售32亿欧元两年期公债，在二级市场收益率为负

* 需求是供应的两倍

* 欧债收益率日内普遍下跌

路透伦敦8月1日 - 德国短期公债收益率周二跌至七周低位，此前进行的公债标售获强劲需求。

德国发售32.19亿欧元两年期零票息公债，需求是供应的两倍。

分析师说，一系列因素支持对短期德债的需求。

他们表示，欧元区各国央行近期在执行欧洲央行购债计划时，倾向买入短期公债。这一趋势应该会继续推高公债价格，拉低收益率。

此外，欧元上涨全面提振对欧元计价资产的需求，短期德债是最容易获得的欧元计价资产，因为它在市场宽泛交易。

欧元兑美元交投在两年半高位附近，今年迄今上涨约13%。

最后，尽管欧洲央行看来将会缩减其刺激计划，但不大可能在短期内升息的观点，这锚定了短债收益率。

尽管在欧洲央行总裁德拉吉6月底在葡萄牙发表讲话后，长期德债收益率上升且保持在较高水准，但短债收益率已回吐最初的升幅，从高位回落。

货币市场期货的走势暗示，投资者预期欧洲央行要等到明年第四季才会升息。

“尽管短期公债收益率仍然偏低，但两年期德债标售相当顺利，”德国中央合作银行(DZ Bank)策略师Christian Lenk说，“我们已经从6月底触及的高位回落，这在一定程度上反应出对欧洲央行不会很快升息的预期。”

两年期德债收益率下跌最多3个基点，至负0.703%，为6月13日来最低。

大部分欧元区各国10年期公债收益率日内下跌5-6个基点。

欧盟统计局公布，欧元区第二季度国内生产总值(GDP)首次估值为较前季成长0.6%，较上年同期成长2.1%，均和预估一致。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)