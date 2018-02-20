欧元债市：债信评级调升推高希腊公债价格，意大利公债因选前疑虑而承压

路透伦敦2月19日 - 希腊公债收益率周一下跌，此前惠誉调升该国评级，凸显出对该国的信心在改善。意大利公债承压，因下月选举在即人心不稳。

欧元区整体市场公债收益率走高，但并无新的交投诱因，亚洲和美国市场适逢假期，市场交投清淡。

只有希腊例外，此前周五有消息称，惠誉已将该国的长期债信评级由原先的“B-”上调至“B”,并维持正面展望，尽管债务问题并未完全解决。

惠誉称，由于经济持续增长且政治风险降低，希腊的总体债务可持续性将会改善。

这是该国评级在今年第二次调升。上月标普全球评级自两年来首次调高该国评级，因财政金融前景取得好转。

同时投资者预期希腊将结束去年8月开始最近一次援助，获得国际金主的债务减免。这也提振了信心。

希腊10年期公债收益率跌5个基点报4.23%，与可比德债收益率差一度为351个基点，接近一周最窄。

除希腊外，欧元区其他国家10年期公债收益率上升2-6个基点不等。

意大利公债受挫，此前该国一家大银行被诉违反西方对朝鲜(北韩)制裁决定，另外该国央行总裁被国内反贪腐机构查扣。

意大利公债走势在欧元区大国中较为疲软，与可比德债收益率差从周五的约128个基点扩大至131个基点。

一些分析师提到，3月4日该国将迎来选举，市场人心不稳。周五的一系列民调结果显示，贝鲁斯柯尼所在的中右翼政党联盟目前明显领先，但不大可能赢得决定性多数，未来或将出现政治僵局。(完) (编译 郑茵 审校 李爽/许娜)