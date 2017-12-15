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欧元债市：公债多上扬，但意大利公债料创7月以来单周最大跌幅
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#债券
December 15, 2017 / 8:47 AM / a day ago

欧元债市：公债多上扬，但意大利公债料创7月以来单周最大跌幅

1 分钟阅读

* 欧元区二线国家公债收益率表现：tmsnrt.rs/2pAsiWU

路透伦敦12月15日 - 意大利10年期公债收益率(殖利率)周五料录得逾五个月来最大单周涨幅，有关该国3月份大选的消息，促使投资者重新聚焦该国面临的政治风险，但美国税改议案的角力，令整体欧元债市获得支撑。

意大利10年期公债收益率报1.78%，本周料将录得约14个基点涨幅，将是7月初以来最大单周涨幅。

意大利国会消息人士本周稍早告诉路透，国会将在圣诞节至元旦期间解散，为明年3月初的选举铺路，预计选举不太可能诞生明显的赢家。

这令投资者不安，造成意大利公债表现不如欧元区其他二线国家公债以及德债。

意大利较德国 10年期公债利差本周已上涨约15个基点，至10月底以来最高位。

这样的跳涨“是大选相关紧张情绪和意大利即将标售公债共同造成的，”ING高级汇率策略师Benjamin Schroeder说道。

“债券的短期驱动因素，是隔夜有关美国税改议案角力的疑虑，”瑞穗汇率策略师Antoine Bouvet说道。“我们昨天还看到欧洲央行预计通胀不会大幅上升。”

10年期德债收益率下跌3个基点至0.288%，为三个月左右最低水位。

意大利10年期公债收益率周线图：tmsnrt.rs/2jWWFmd

完 编译 蔡美珍/王琛；审校 张明钧/刘秀红

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