欧元债市：公债投资者转投意大利公债，因该国政治和欧洲央行政策前景

* 意大利/德国公债收益率差降至逾三周最低

* 意大利政治出现突破，和西班牙加泰罗尼亚地区忧虑形成对照

* 下周欧洲央行举行会议，将概述QE计划的未来

路透伦敦10月17日 - 意大利政治发展扶助其公债与德债收益率差周二降至逾三周最低，且成为欧元区内日内表现最好的公债之一。

多数欧债有买需，因预计欧洲央行将审慎地缩减其刺激政策，不过，意大利公债跑赢其他南欧公债。

“在平常时候，意大利公债不是投资者在二线欧债的主要选择，不管政治前景如何，”Pictet Wealth Management资深分析师Frederik Ducrozet说。

但因为意大利国内政治发展和邻国西班牙的政治难题形成对照，“意大利公债跑赢，但显然只会是昙花一现，”Ducrozet说。

Ducrozet所指的是上周意大利议会通过选举改革议案，分析师表示，这将降低意大利的五星运动政党在明年选举中成为执政党的机率。

多数欧债收益率下跌，但意大利/德国公债收益率差降至三周最低的164个基点。

意大利10年期公债收益率跌4个基点至2%。

西班牙继续显示政治稳定的迹象也有助意大利公债的表现。西班牙正在应对具争议的加泰罗尼亚地区独立公投。

周二稍早，德债收益率触及五周低位，下周欧洲央行将举行政策会议，决策者将讨论2.3万亿欧元购债计划的未来。

在1530 GMT，德债收益率报0.36%，日内下跌1个基点。其他高评等欧债收益率下跌1-2个基点。

美国公债收益率周一上涨，因报导称美国总统特朗普和斯坦福大学教授泰勒(John Taylor)会面，讨论美联储主席的职位。特朗普正寻找人选接替叶伦出任下一任联储主席。

10年期美国公债/德债收益率差 一度走宽至四个月最宽的194个基点。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)