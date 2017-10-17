欧元债市：公债收益率上升，受美联储主席接班人选臆测消息影响

* 欧元区二线国家公债收益率表现：tmsnrt.rs/2pAsiWU

路透伦敦10月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二由一个月低点小幅上升，投资人评估美国联邦储备理事会(美联储/FED)下任主席或许较叶伦更为鹰派的可能影响。

美国短期利率及美债收益率周一跳升，因有消息指出，美国总统特朗普会晤史丹佛大学(斯坦福大学)教授泰勒，讨论美联储主席职位一事。特朗普目前正在物色明年接替现任主席叶伦的人选。

泰勒主张根据一套法则制定货币政策，根据他的泰勒法则，联邦基金利率应该要远高于目前的1.0-1.25%目标。

对政策敏感的两年期美债收益率周一曾升至1.546%，为2008年以来的最高位。

但由于投资者认为，任何欧洲央行解除刺激的举措都可能被延长，以支持欧元区经济，这令通常与美债保持同步的欧元区债券收益率面临的上行压力受限。

周二盘初，德国10年期公债收益率上升约一个基点至0.38%，脱离了上日触及的一个月低点。

其他欧元区债券收益率亦脱离周一低点小幅上升。

“有一点来自美国方面的不利因素，因为泰勒以基于规则的方式而闻名，而这暗示利率将高于目前水平，”德国商业银行策略师Rainer Guntermann称。

德国10年期公债收益率与可比美债收益率之差在193个基点左右，接近四个月以来的最阔水平。

美国和德国公债利差图表：tmsnrt.rs/2xNkRQK