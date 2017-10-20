欧元债市：公债收益率上升，特朗普税改计划前景愈发光明

路透伦敦10月20日 - 欧元区公债收益率周五全线上升，追随美国公债的类似走势。之前美国国会批准了2018财年的预算案，这使得“特朗普通胀交易”重回焦点。

美国参议院周四批准了2018财年的预算议案，总统特朗普的税制改革清除了一道重要障碍，为共和党在无需民主党的支持下通过减税方案铺路。

“这基本上意味着我们可能看到特朗普通胀交易的新变化，”ING策略师Martin van Vliet说，“还需要经过许多阶段，但最起码是减税的大门已经又打开了一些。”

美国参议院周四投票通过预算议案，推动10年期美债收益率触及逾一周来的最高位2.3650%，美债/德债收益率之差扩大至197个基点，为6月以来的最阔水平。

周五欧元区公债收益率跟随美债走势，全线上升2-4个基点不等。指标德国10年期公债收益率上升4个基点至一周高点0.43%。

市场预期欧洲央行下周会议将对退出刺激持谨慎态度，此一预期心理原先打压多数高评级欧元区债券收益率下跌。

穆迪将在周五稍晚公布西班牙主权信用评级复评。此前穆迪警告，西班牙政府同加泰罗尼亚分离主义当局之间的政治紧张情势，对主权信用带来负面影响。

穆迪目前对西班牙主权信用的评级为Baa2，评级展望稳定。(完) (编译 王洋/侯雪苹；审校 于春红/蔡美珍)