欧元债市：公债收益率上扬，日本央行退场言论引发欧洲相关联想

路透伦敦6月8日 - 欧元区公债周四走疲，有关日本央行退出宽松政策的讨论，为欧洲央行可能释出类似讯号铺路。

欧元区公债收益率(殖利率)脱离数周低点，欧洲央行周四的会议，让市场焦点离开地缘政治事件。

虽然市场一向预期欧洲央行料将审慎收紧，但日本央行一名决策官员提及撤走货币刺激措施的消息，仍令一些投资人感到意外，因日本央行仍面临通胀率低迷的问题。

“今天稍微有点承压的原因在于，从诸多角度来看，做多债券看起来都不再那么有吸引力，”RBC全球宏观策略师Peter Schaffrik称，“这是否会演变为更长久的抛售，还需拭目以待。”

德国10年期公债收益率小升3个基点至0.28%，脱离周三所及六周低位0.245%。

多数其他欧债日内涨2-3个基点。

尽管外界普遍预期欧洲央行周四将维持政策不变，包括其2.3万亿欧元(2.59万亿美元)购债计划及负利率政策在内，但消息人士上周对路透表示，欧洲央行将会在声明中弃用“下行风险”的措辞，从而承认经济前景改善。

RBC也预计欧洲央行前瞻措辞会有细微变动，剔除可能进一步降息的说法。

但秋季之前料不会有任何有关其量化宽松(QE)计划的声明。(完) (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 王颖/李春喜)