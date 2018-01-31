欧元债市：公债收益率下滑，但本月债市料创下逾一年最差月度表现

路透伦敦1月31日 - 欧洲和美国的债市周三料将以2016年末以来最差一个月的表现为1月做结，这表明随着全球经济走强使得超宽松货币接近尾声的背景下，债市的走势面临逆转。

周二德国通胀数据低迷，提升了对于今日欧元区通胀数据可能显示区内物价压力仍然不大的预期。周三欧洲盘初欧元区公债收益率有所下滑。

不过10年期德国公债收益率在1月份上升了25个基点至0.68%，或将创下2016年10月来最大月度升幅。

美国10年期公债收益率本周触及2014年4月以来最高水准，本月累计上涨近30个基点，料录得2016年11月以来最大月线涨幅。

“货币政策看起来与经济成长和通胀状况非常不一致，”Brandywine Global投资组合经理Anujeet Sareen称，“鉴于正常化进程，整体债市看似就是收益率还不够高。”

德国债券收益率曲线接近约六个月最陡，两年期和10年期公债利差约为121个基点，而一个月前为106个基点。

“债市实际是对一段时间以来最为强劲的经济增长环境做出反应，”摩根资产管理资深固定收益投资组合经理Seamus Mac Gorain称，“我们预计债券收益率将有实质性上涨，其涨势要快于投资者之前的预期。”

欧债收益率周三下跌1-2个基点，等待欧元区1月通胀数据发布。今日稍晚的美联储政策决定以及德国标售40亿欧元五年债也受到关注。